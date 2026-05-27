Del rescat de Plus Ultra a l’or veneçolà

Tono Calleja Flórez

Madrid

El jutge del cas Zapatero, José Luis Calama, revela en una interlocutòria del 3 de març en què accepta investigar la causa després d'inhibir-se la jutge de Madrid María Esperanza Collazos, que 15.954.526 euros dels primers 19 milions rebuts pel rescat de Plus Ultra Líneas Aéreas per part de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) es van transferir a la xarxa de blanqueig de diner obtingut al mercat de l'or i dels ajuts a l'alimentació de la població empobrida de Veneçuela.

Aquests fons van sortir dels comptes de l'aerolínia cap a "societats instrumentals d'una organització dedicada al blanqueig de capitals, entre les quals es troben Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD i V Alerial Corporation". Aquestes mercantils estan vinculades als mateixos dirigents de l'aerolínia, a través de l'empresa panamenya Panacorp Casa de Valores SA, Andcapital Bank International Corp, Commonwealth Bank And Trust LTD, Financera Avanza SA i Probitas Fidelis Limited.

Dels gairebé 16 milions transferits a l'exterior, 5.921.777 euros van sortir a l'estranger entre el 18 de març del 2021 −quan es van rebre els primers 19 milions de l'ajuda− i el 10 d'agost del 2021, data en què es va aixecar la mesura cautelar judicial de suspensió.

