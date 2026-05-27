Sánchez rep l’ovació de la FAO en la seva defensa de Gaza
El president denuncia l’ús de la fam en la guerra i condemna els "deliris geopolítics" que amenacen la seguretat alimentària
Irene Savio
Pedro Sánchez va arribar ahir a Roma amb el ressò de diversos escàndols domèstics ressonant a Madrid i va sortir de la seu de la FAO amb fins a 11 ovacions. L’aritmètica dels aplaudiments no resol res en política interior, però diu alguna cosa sobre la popularitat de la qual gaudeix l’espanyol en els fòrums internacionals. "Se’l coneix com un home d’Estat, un pilar d’estabilitat. A la Xina se’l veu així", va arribar a dir el cap d’aquesta agència de l’ONU, Qu Dongyu.
Cindy McCain, nord-americana i directora executiva del Programa Mundial d’Aliments (PMA), va prendre la paraula per felicitar Espanya per haver augmentat les seves contribucions al PMA i per la seva agenda de desenvolupament sostenible. "Lideratge humanitari d’Espanya, més necessari que mai", va celebrar. "Els famolencs del món tenen un autèntic aliat a Espanya", va afegir. El director general de la FAO, Qu Dongyu, també va recordar que va conèixer Sánchez a la COP27 i que ja aleshores li havia dit que seria molt benvingut a la FAO. "Espanya ha sigut un pilar fonamental per a aquest organisme", va afegir.
El moment de més temperatura es va produir quan Sánchez, després de reafirmar el seu compromís contra la lluita contra la fam, va abordar el conflicte entre Israel i Palestina. "Gaza, on alguns pretenen guanyar una guerra sotmetent aquest poble a la inanició", va dir, i la sala va respondre amb un aplaudiment llarg. No havia acabat. "Són els mateixos que la setmana passada van vexar els integrants d'una flotilla humanitària que només pretenia portar ajuda", va continuar, sense citar Israel tot i que tots ho havien entès. Més aplaudiments. El context era la Rome Nutrition Week, un fòrum sobre seguretat alimentària global, però la referència era inequívoca i la sala ho va entendre. Ni ombra de Zapatero.Sánchez va apuntar que "la fam és una arma més barata que els míssils i una violació flagrant del dret internacional humanitari".
Trobada amb el Papa
Així, visiblement somrient, Sánchez va citar dues vegades el papa Lleó XIV –amb qui es reunirà avui– i una l'escriptor portuguès José Saramago. També va defensar el multilateralisme i va demanar que el món continuï invertint en l'ONU, en un moment en què diversos països van en direcció contrària.
Durant la seva intervenció, el president del Govern central va clamar també contra els "deliris geopolítics aliens" que amenacen la seguretat alimentària, amb referència a les disrupcions que provoca el tancament de l’estret d’Ormuz. Va recordar la memòria de la fam que també va patir Espanya, un argument que en aquests fòrums funciona com a credencial moral.Així, visiblement somrient, Sánchez va citar dues vegades el papa León XIV – amb qui es reunirà demà dimecres – i una a José Saramago. També va defensar el multilateralisme amb èmfasi i va demanar que el món continuï invertint en l’ONU, en un moment en què diversos països van en direcció contrària. Per això, va clamar contra els "deliris geopolítics aliens" que amenacen la seguretat alimentària, amb referència a les disrupcions que està provocant el tancament de l’estret d’Ormuz. I va apuntar una mica més personal: va recordar la memòria de la fam que també va patir Espanya, un argument que en aquests fòrums funciona com a credencial moral tant com històrica.
"¿Manté el seu recolzament al president Zapatero?", li havia preguntat un periodista a la seva arribada. "Demà", va respondre el president, que va preferir referir-se a altres assumptes de casa. Va donar suport a la reelecció d'Álvaro Lario al capdavant del Fons Internacional de Desenvolupament Agrícola (IFAD) i a la candidatura de Luis Planas en la direcció general de la FAO, l'elecció del qual se celebrarà el 2027. Les dues candidatures, va afirmar, representen la "majoria".
És la mateixa pugna que ha generat friccions amb Itàlia, que dona suport a Maurizio Martina i que ha acusat Espanya de buscar una "hegemonia alimentària" en els organismes de l’ONU."¿Manté el seu recolzament al president Zapatero?", li havia preguntat un periodista a la seva arribada. "Demà", va respondre el president. I va ser pràcticament l’únic moment en què el clima espanyol es va sentir. Això sí, Sánchez també es va ocupar d’alguns assumptes de casa. Malgrat que s’havia dit que no ho faria, va recolzar la reelecció d’Álvaro Lario al capdavant del Fons Internacional de Desenvolupament Agrícola (IFAD) i la candidatura de Luis Planas a la direcció general de la FAO, l’elecció del qual se celebrarà el 2027. Les dues candidatures, va afirmar, representen la "majoria". És la mateixa pugna que ha generat friccions amb Itàlia, que recolza Maurizio Martina i ha acusat Espanya de buscar una "hegemonia alimentària" en els organismes de l’ONU.
