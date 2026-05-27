Investigació
L’UCO entra a la direcció de la Guàrdia Civil per interrogar oficials per una investigació reservada de filtració de les seves operacions
Entre els casos afectats hi hauria el que manté investigada l’exmilitant socialista Leire Díez
L’UCO entra a la seu del PSOE a Ferraz, en directe | Última hora de la compareixença de Sánchez i l’entrada a la seu de la Guàrdia Civil
Juan José Fernández
Agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil han entrat aquest dimecres a la seu de la Direcció General de l’institut armat, ubicada al carrer Guzmán el Bueno de Madrid, per prendre testimoni a almenys dos oficials en el marc d’una «informació reservada», l’obertura de la qual es va ordenar fa dos mesos en relació amb la filtració de dades i informacions d’operacions d’aquesta unitat d’investigació, segons confirmen a EL PERIÓDICO fonts del Ministeri de l’Interior.
Altres fonts assenyalen que aquests oficials haurien resultat perjudicats en el presumpte complot en què hauria participat l’exmilitant socialista Leire Díez contra aquesta unitat d’investigació per desestabilitzar causes judicials dirigides contra el Govern.
Fa aproximadament un any, ‘El Confidencial’ va publicar el vídeo d’una reunió en què Leire Díez apareix al costat de diversos advocats proposant ajuda amb la justícia a un empresari, processat per l’Audiència Nacional per un frau milionari d’hidrocarburs, a canvi d’obtenir informació que pogués utilitzar-se per perjudicar el número dos d’aquesta unitat de l’institut armat, Antonio Balas, i un fiscal Anticorrupció. Díez s’està defensant d’aquestes acusacions assegurant que és una simple periodista buscant informació per fer un llibre sobre un cas concret de frau d’hidrocarburs.
- Millors cremes solars segons l'OCU: els quatre més recomanats per a aquest estiu
- Tres afectats per un nou incident químic a Aqualimp de Manresa, que obliga a confinar un sector del polígon de Bufalvent
- Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic davant del punt de la caiguda a Collbató
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- L’actual Papa de Roma ja ha estat a Montserrat
- Isak Andic va patir una caiguda tres mesos abans de la seva mort
- Territori respon al veí de Guils a qui se li nega el descompte del túnel del Cadí per teletreballar: 'En el seu cas, no hi ha mobilitat obligada
- Deplegament del camió escala de Bombers per treure de casa un dona ferida en un accident de bici