Per ordre del jutge Pedraz
El jutge Pedraz imputa la gerent del PSOE i apunta al número dos de Santos Cerdán en una nova causa contra el partit amb una desena d’investigats
El jutge inclou en la trama l’exadvocat de Koldo García, i dirigeix la causa contra el lletrat del polític navarrès i el guàrdia que va denunciar Balas per delicte contra les institucions de l’Estat
Els agents es personen a Ferraz per sol·licitar informació i realitzen registres al despatx i domicili dels exdirigents socialistes Gaspar Zarrías i de l’exsecretari d’Organització del PSOE, així com l’habitatge de l’empresari Pérez Dolset
Ángeles Vázquez
El jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz ha imputat Ana Fuentes, gerent del PSOE, l’exsecretari general del partit que va acabar a la presó pel cas Koldo, Santos Cerdán, i vuit persones més, en una nova causa contra el partit, que s’ha conegut quan els agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil es personaven a primera hora d’aquest dimecres, a la seva seu central, al carrer Ferraz de Madrid, per entregar un requeriment d’informació en relació amb transaccions econòmiques del partit.
El magistrat, a més, apunta a l’ex número dos de Cerdán, el diputat per Jaén Juan Manuel Serrano Quintana, que al ser aforat només pot ser investigat pel Tribunal Suprem, i Juan Francisco Serrano Martínez, respecte als quals fonts de l’Audiència Nacional assenyalen que apareixen indicis que revelen la seva col·laboració amb els investigats en l’execució de concrets i aïllats actes en auxili del seu il·lícit pla. No obstant, caldrà esperar al desenvolupament de la investigació per concretar la seva responsabilitat penal.
El que va ser ex número dos de Santos Cerdán a la secretaria d’Organització del PSOE i actual secretari de Política Municipal socialista, Juan Francisco Serrano, va reconèixer al Senat, amb motiu de la comissió d’investigació que se celebra al Senat sobre el cas Koldo, que va participar en una reunió amb Leire Diez a Ferraz. Es va produir l’abril del 2024, quan aquesta es va presentar a la seu del partit com a militant i periodista per mostrar «un àudio del senyor Villarejo que afectava el PSOE».
Nous imputats
El magistrat dirigeix el procediment, en concret, a més de contra Fuentes i Cerdán, contra Leire Diez, l’empresari Javier Pérez Dolset, l’exconseller de Presidència de la Junta d’Andalusia Gaspar Zarrías i l’advocat Ismael Oliver –que va exercir la defensa de Koldo García en un primer moment– per delictes d’organització criminal, plurals delictes de suborn, revelació de secrets, inducció al fals testimoni, acusació falsa, falsedat en document mercantil, prevaricació, tràfic d’influències i delicte contra les institucions de l’Estat.
També s’inclouen en la llista de nous investigats un dels advocats de Cerdán, Jacobo Teijelo, i el guàrdia civil Juan Sánchez Yepes per delictes de revelació de secrets, suborn i contra les institucions de l’Estat.
Igualment, el titular de la plaça 5 de la Secció d’Instrucció del Tribunal Central d’Instància considera que dels fets investigats apareix descrita la indiciària responsabilitat de la gerent de la Secretaria d’Organització del PSOE Ana María Fuentes Pacheco, almenys com a còmplice, en la comissió dels delictes abans descrits i, en tot cas, com a autora del possible delicte de falsedat en document mercantil per l’emissió de factures falses.
El magistrat considera que l’activitat presumptament delictiva investigada és greu tant per les penes que poguessin imposar-se, com per l’elevat import de les transaccions econòmiques objecte d’investigació, per la qual cosa considera proporcionats els requeriments acordats.
Requeriments
El requeriment de documentació enviat pel Jutjat Central d’Instrucció número 5 es dirigia a Gerència del partit. Les fonts consultades assenyalen que s’està pendent de com es doni resposta a aquest requeriment, perquè si no hi hagués col·laboració o no fos l’esperada, podria acabar-se per realitzar un registre a la seu socialista. De fet el nombre de guàrdies civils a Ferraz ha anat augmentant: dels dos incials han passat a ser-ne sis, inclòs el cap de l’operatiu, i una part de l’equip de policia judicial ha entrat amb bosses, indiquen les mateixes fonts.
El que sí que estan ja registrant els agents és el despatx i domicili de l’exdirigent socialista Gaspar Zarrías, així com immobles de l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán i l’habitatge de l’empresari Javier Pérez Dolset.
El jutge inclou entre els integrants de la presumpta organització criminal Ismael Oliver, el primer advocat de Koldo García en el cas de les mascaretes; al mateix temps que dirigeix la causa contra el lletrat asturià Jacobo Teijelo, que en l’actualitat exerceix la defensa de l’exsecretari general dels socialistes Santos Cerdán i contra el capità de la Guàrdia Civil Juan Sánchez Yepes, que va formar part del Grup de Blanqueig de Capitals de l’UCO entre gener del 2008 i juliol del 2022, i que està imputat en el cas hidrocarburs.
Teijelo també defensa Juan Sánchez Yepes, i en el marc del cas Gaslow va denunciar unes suposades maniobres dels agents de la Unitat Central Operativa (UCO): «El procediment incoat pel Jutjat Central d’Instrucció número 5 és un desglossament del seguit al Jutjat Central d’Instrucció número 6 […] sense coneixement ni autorització d’aquell jutjat. L’instructor policial, que resulta ser el mateix en els dos procediments, decideix, sense cap control judicial, administrar i dosificar instrumentalment la informació obtinguda entre els dos procediments», deia en un escrit de 16 de juny Teijelo, que va ser gravat al costat de l’exmilitant del PSOE Leire Díez i de l’empresari Javier Pérez Dolset mirant d’obtenir informació comprometedora del tinent coronel Antonio Balas.
Antecedents
El titular del Jutjat Central d’Instrucció número 5 de l’Audiència Nacional investigava fins ara en el cas SEPI l’exmilitant socialista Leire Díez; l’empresari basc Antxon Alonso –‘soci’ a l’empresa Servinabar 2000 de l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán– i l’expresident de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) Vicente Fernández Guerrero per una presumpta trama d’adjudicacions irregulars d’obra pública.
Zarrías havia declarat com a testimoni en la causa que s’estava instruint als jutjats madrilenys de plaça de Castilla contra Leire Díez i l’empresari Pérez Dolset per presumptament haver intentat desprestigiar el cap de l’UCO, el tinent coronel Antonio Balas, i diversos fiscals Anticorrupció, entre ells, el seu cap, Alejandro Luzón, al considerar que investigaven judicialment el PSOE o persones amb ell relacionades, com la dona del president del Govern, Begoña Gómez, per perjudicar el partit.
El cas SEPI, que es troba sota secret, li va correspondre per repartiment després que el titular del Jutjat d’Instrucció número 6, Antonio Piña, l’assumís inicialment per estar de guàrdia en el moment de les seves detencions. Pedraz ja instrueix un altre assumpte de pes la investigació del qual ha transcendit els últims mesos, el de frau d’hidrocarburs en què està imputat el comissionista del cas Koldo Víctor d’Aldama.
