4.000 € al mes per sabotejar "l’UCO patriòtica"
La presumpta organització criminal de Cerdán hauria pagat amb fons del partit a la considerada ‘lampista’ socialista Leire Díez per "destruir" les causes judicials contra Begoña Gómez i el germà de Sánchez.
Cristina Gallardo
La presumpta organització criminal liderada per l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán va pagar amb fons del partit 4.000 euros al mes a la considerada lampista del PSOE, Leire Díez amb la intenció de "destruir" les causes judicials contra el germà (David Sánchez) i la dona (Begoña Gómez) del president del Govern i líder del Partit Socialista, Pedro Sánchez; però també contra el cas dels eros dels socialistes andalusos. A més, segons el jutge que instrueix el cas, Santiago Pedraz, el mateix Cerdán assegurava que també pretenien soscavar la instrucció del cas Koldo "per ordre del one".
Així mateix, els integrants de la trama van interposar successives denúncies davant la Fiscalia General de l’Estat sobre la unitat de la Guàrdia Civil, "a les quals immediatament donaven l’oportuna publicitat a través de mitjans de difusió nacional, fent germinar el despectiu i contaminant títol de l’UCO patriòtica, impulsant la sospita sobre les seves actuacions davant la directora general de la Guàrdia Civil, que va motivar l’obertura dels expedients d’informació reservada", prossegueix el jutge.
Poc després de la primera reunió a Ferraz, Leire Díez, que va denominar les seves activitats com a operació PSOE, va comunicar al seu entorn que Cerdán la remuneraria pels seus serveis, però que tenia dubtes sobre com fer-ho: "Estava pensant que el que em vol pagar Santos, ¿ho podria fer a través d’Andalukadi directament, no?", va dir, per després reconèixer que no li agradava que ho fessin "a través del despatx de Gaspar", amb referència a Gaspar Zarrías i la seva societat Zaño Sociedad Consultora SL. Malgrat aquests dubtes inicials, el 26 de juny del 2024 Leire Díez va començar a rebre fons, "i va arribar a percebre quatre pagaments de 4.000 euros" de l’empresa de Zarrías. I després d’aquests abonaments, Cerdán i Díez "van articular un segon procediment, utilitzant la intermediació de dues societats administrades per l’advocat Ismael Oliver".
Amb aquest fi, haurien falsejat "una nota d’encàrrec subscrita per Ana María Fuentes en qualitat de directora gerent federal del PSOE", per la qual cosa aquesta formació política va abonar 27.225 euros al despatx del lletrat Oliver, que "amb l’objectiu de trencar la traçabilitat dels fons va abonar aquesta mateixa quantitat a Leire Díez, però en aquest cas des d’una segona societat, Oliver Gruppe SL".
El jutge Pedraz detalla en la seva interlocutòria que el mateix Oliver va traslladar a Leire Díez la seva intenció de "donar-hi una volta" i que "probablement" ho faria "amb una societat i una altra amb l’altra perquè no es vinculin". En una altra conversa entre la lampista i l’advocat, que va ser intervinguda per l’UCO, s’evidencia "la mendacitat" de les factures, ja que Oliver li trasllada "un dubte que hem de resoldre abans de les transferències, que és quin concepte poso en una i en l’altra". I Díez respon que "a la de la casa mare, consultoria legal i mercantil, per exemple. I en l’altra jo crec que també hauria de posar tasques de consultoria".
Un diari
El PSOE també hauria abonat a la societat Grupo Crónica Libre SL, de la periodista que va propiciar la primera trobada a Ferraz, "una quantia pròxima als 20.000 euros". Per fer-ho, Cerdán hauria disposat que s’abonés aquesta quantitat a través d’una campanya de publicitat.
