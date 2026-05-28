Ofensiva a la Franja
Abatut a Gaza el nou i quart cap del braç armat de Hamàs
Andrea López-Tomàs
El nou cap militar de Hamàs, Mohamed Odeh, no ha durat ni dues setmanes en el càrrec. Onze dies després de l’assassinat del seu predecessor, Izz al Din al-Haddad, i del seu propi nomenament, Odeh ha patit, junt amb la seva família, la mateixa destinació. Així ho ha anunciat el ministre de Defensa israelià, Israel Katz. Hamàs ha confirmat l’assassinat tot i que no ha revelat qui rellevarà Odeh. Es tracta del quart cap de l’ala armada de la milícia abatut en el càrrec per les tropes israelianes des de l’inici de la seva ofensiva a la Franja de Gaza, i el segon assassinat durant el fràgil alto el foc.
Katz ho ha celebrat al seu compte d’X: "El comandant de l’ala militar número 4 de l’organització terrorista Hamàs a Gaza va ser abatut ahir i enviat a reunir-se amb els seus còmplices en les profunditats de l’infern". En nom seu i en el del primer ministre, Benjamin Netanyahu, ha felicitat l’Exèrcit israelià i al servei de seguretat interna Shin Bet per aquesta "brillant execució". "Ens vam comprometre a eliminar tots els responsables de la matança del 7 d’octubre, i així ho farem: tots són mortals en qualsevol lloc", ha afegit. "Ens vam comprometre que Hamàs no controlaria Gaza, ni civilment ni militarment, i així serà", ha conclòs.
L’agressió va tenir lloc al barri de Rimal de Ciutat de Gaza i van morir set persones. A part d’Odeh, també van morir la seva dona, coneguda com a Umm Amro; els seus fills, Yasser i Yahya; la seva filla, Yamila; i un home i una dona sense identificar. Malgrat un alto el foc que fa més de mig any que està en vigor, els atacs contra membres de Hamàs s’han intensificat en les últimes setmanes. L’assassinat dels líders de Hamàs, no obstant, no ha aconseguit derrotar el grup que, malgrat estar debilitat, ha aconseguit consolidar el seu control en menys de la meitat del territori gazatí d’on es van retirar les tropes israelianes amb l’entrada en vigor de la treva. La situació a la Franja continua sent tràgica, i el comunicat de Katz d’aquest dimecres aprofundeix els temors que es compliqui encara més. "El pla d’emigració voluntària de Gaza també s’implementarà, tot a temps i de la manera correcta", ha recordat. El març de l’any passat, la direcció política d’Israel va flexibilitzar les restriccions de viatges per als palestins que viuen a Gaza, permetent-los abandonar la Franja, i també es va aprovar una "Oficina d’Emigració Voluntària per a residents interessats a traslladar-se a tercers països" dins del Ministeri de Defensa. En paral·lel, s’han dificultat tots els esforços dels gazatins que volen tornar a l’enclavament.
