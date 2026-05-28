Gran Bretanya
Blair arremet contra el Partit Laborista i exigeix un gir a la dreta
L’ex primer ministre defensa l’explotació de jaciments de gas i petroli al mar del Nord i baixades d’impostos
Lucas Font
L’exprimer ministre britànic Tony Blair ha confirmat que el poc laborisme que encara corria per les seves venes ha desaparegut per complet. En un demolidor text publicat a última hora de dimarts, el que va ser durant anys un tòtem del seu partit ha llançat dures crítiques contra l’actual direcció i contra els possibles candidats a reemplaçar el primer ministre, Keir Starmer. Blair ha reclamat un gir a la dreta en matèries com l’economia, el canvi climàtic i les polítiques socials per fer front al partit populista Reform UK i tenir opcions de guanyar les pròximes eleccions generals al Regne Unit.
"El Partit Laborista està jugant amb foc. Per ser més exactes, amb el seu futur i el del país", ha assegurat en el seu extens escrit, d’unes 5.600 paraules. "Una cosa és, quan s’està en l’oposició, caure en aquesta il·lusió recurrent que, quan perdem escons davant la dreta, el país està en realitat indicant que vol que el Partit Laborista es desplaci cap a l’esquerra; però és perillós fer-ho quan s’està en el Govern". Blair, guanyador de tres eleccions fins a la seva dimissió el 2007, va assegurar que el seu partit ha de fugir de la "zona de confort" a l’esquerra moderada i acostar-se al "centre radical" amb propostes com l’explotació de jaciments de gas i petroli al mar del Nord, baixades d’impostos i l’eliminació de projectes legislatius com la nova llei de drets laborals. Amb un patrimoni personal que està estimat en entre 60 i 120 milions d’euros, l’exlíder laborista també es va posicionar contra la pujada del salari mínim i d’un augment de la despesa social.
"En conjunt, aquestes mesures han suposat un obstacle, i no un impuls, per a les empreses britàniques, malgrat els assoliments macroeconòmics pels quals s’elogia, amb raó, a la ministra d’Economia", ha assenyalat per afegir: "No comptem amb un pla ben elaborat i coherent per al país en un món en ràpida evolució, i ens trobem en una posició política inadequada des de la qual puguem elaborar i aconseguir un segon mandat".
Blair també va demanar a l’Executiu que busqui un acostament amb el president dels EUA, Donald Trump, i que reconegui les seves crítiques contra Europa. "A l’altre costat de la bassa gran, ens estan dient algunes veritats incòmodes que, si som assenyats, acabarem acceptant", va afirmar. En relació amb l’OTAN, va recalcar que la voluntat de Trump no és dissoldre l’aliança, sinó exigir als seus socis que siguin "millors i més compromesos". Les seves paraules no han agradat a una bona part del partit, que ha recordat que la situació actual del país és molt diferent de la del 1997, quan Blair va guanyar per primera vegada les eleccions. "El debat sobre el vell i el nou laborisme va tenir lloc en la dècada dels 90, però les coses han canviat", ha assegurat el secretari d’Estat del Tresor, Dan Tomlinson. "Aquest Govern està fent passos importants, de fet, alguns dels passos que el Govern de Tony Blair no va fer".
- Millors cremes solars segons l'OCU: els quatre més recomanats per a aquest estiu
- Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic davant del punt de la caiguda a Collbató
- Tres afectats per un nou incident químic a Aqualimp de Manresa, que obliga a confinar un sector del polígon de Bufalvent
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- L’actual Papa de Roma ja ha estat a Montserrat
- Isak Andic va patir una caiguda tres mesos abans de la seva mort
- Territori respon al veí de Guils a qui se li nega el descompte del túnel del Cadí per teletreballar: 'En el seu cas, no hi ha mobilitat obligada
- El carter de Correus a Manresa a qui han donat l'alta tot i anar amb crossa: 'No puc repartir cartes així