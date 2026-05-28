Eleccions municipals del 2027
Martí, Cuevillas, Giró, Argimon i Freixa: els possibles candidats de Junts a l’alcaldia de Barcelona
Junts activa el mecanisme per triar el seu candidat a Barcelona després d’un any de debat intern
Carlota Camps
La renúncia de Josep Riusa ser el candidat de Junts a l’alcaldia de Barcelona semblava haver aclarit el camí perquè l’actual líder municipal, Jordi Martí Galbis, aconseguís el lloc. No obstant, encara queden diversos capítols pendents d’escriure en aquesta llarga història, ja que el successor designat per l’exalcalde Xavier Trias podria tenir altres contrincants. Després de més d’un any de debat dins de les files postconvergents, Turull es va citar aquest dimecres amb tots els possibles aspirants per conèixer de primera mà si volen optar a liderar la papereta del partit a la capital catalana.
Així, es va reunir amb Martí, però també amb altres membres del partit que en alguna ocasió havien expressat en públic o en privat la seva voluntat d’encapçalar la llista a la capital catalana. En aquest grup hi ha l’advocat Jaume Alonso-Cuevillas, els exconsellers Jaume Giró i Josep Maria Argimon o la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa.
A tots ells, el número dos del partit els va comunicar que tenia previst iniciar el procediment intern per triar candidat l’1 de juny i que, en cas d’haver-hi més d’un candidat, el partit celebraria primàries. Martí ja ha comunicat que farà el pas, mentre que la resta està acabant de valorar les seves opcions. Tenen temps fins al 3 de juny per prendre una decisió.
L’actual líder municipal ja va anunciar durant la tardor del 2024 que tenia intenció de ser el candidat de Junts a l’alcaldia. Ho va fer en una entrevista a EL PERIÓDICO poc després que l’exalcalde Xavier Trias el nomenés com el seu successor. «No em descarto en absolut com a candidat de Junts el 2027», va afirmar llavors. Però el dit successor de Trias mai va ser suficient perquè l’actual direcció del partit veiés la seva candidatura amb bons ulls. Al llarg d’aquest any s’ha intentat convèncer perquè desistís, amb més d’una oferta del sector privat, però cap ha acabat de convèncer Martí, que divendres passat va comunicar a la direcció del partit que seguia interessat en el càrrec.
L’exadvocat de Puigdemont també havia expressat públicament en els últims mesos la seva voluntat de ser alcaldable i, de moment, manté les seves aspiracions. «He manifestat la meva disponibilitat. Si finalment es convoquen primàries, com espero, acabaré de decidir. Ja li vaig avançar al president (Puigdemont) que em sento amb força i ganes», va apuntar aquest dimecres en un missatge a les xarxes socials. Cuevillas ja va ser temptejat com a alcaldable el 2019, però la seva candidatura no va prosperar. El lletrat, que en el seu moment era considerat pròxim a l’expresidenta del Parlament, Laura Borràs, va deixar l’escó el febrer del 2024 al·legant que la seva feina com a advocat no li permetia la dedicació necessària a la Cambra.
L’exconseller d’Economia Jaume Giró també és un altre dels noms que ha sonat com a candidat a la capital catalana i, després de conversar aquest dimecres amb Turull, no tanca la porta a presentar la seva candidatura. No seria la primera vegada que intenta presentar-se a un procés intern, ja va tenir intenció de fer-ho el 2023 per ser el candidat de Junts al Congrés. No obstant, va acabar retirant la candidatura a instàncies de Carles Puigdemont. Giró va deixar l’escó al Parlament i el seu lloc en l’executiva del partit el mes de setembre passat per discrepància amb la cúpula i, concretament, amb Puigdemont i Turull. Llavors l’exconseller, que sempre ha sigut de l’ala del partit més procliu a pactar amb els socialistes, va afirmar que «les orientacions del partit» no coincidien amb la seva «manera d’entendre la política».
L’actual secretària primera de la Mesa del Parlament també s’està pensant «molt seriosament», segons fonts pròximes a ella, si fa el pas de presentar-se com a candidata a la capital catalana. Freixa és diputada des del 2018 i en la legislatura passada va tenir un paper destacat com a portaveu adjunta del grup parlamentari. Després de les últimes eleccions, el 2024, va ser nomenada secretària primera de l’òrgan rector de la Cambra i, fins al mes de desembre passat, era l’encarregada de defensar les polítiques de vivenda del partit. De moment, és l’única aspirant dona que ha expressat la seva voluntat d’optar a l’alcaldia.
Finalment, Turull també es va reunir amb l’exconseller de Salut Josep Maria Argimon. El partit ja tenia el seu nom al radar fa més d’un any, quan el va introduir en una enquesta interna per valorar les seves opcions electorals, juntament amb altres noms com el de Martí o Rius. Argimon es va fer conegut durant la pandèmia, quan era secretari de Salut Pública del Govern. Posteriorment, el 2021, va ser nomenat conseller del Govern de Pere Aragonès a proposta de Junts.
