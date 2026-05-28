Nou front judicial contra el PSOE
Claus i protagonistes del nou front judicial del PSOE: pagaments per informació confidencial per sabotejar causes contra el Govern
El jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz imputa la gerent del PSOE i situa Santos Cerdán a la cúspide d’una trama que es va valer de l’exmilitant Leire Díez per intentar ‘salvar’ Sánchez després de la imputació de la seva dona
Cristina Gallardo
A primera hora d’aquest dimecres 27 de maig, agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil van entrar a la seu nacional del PSOE a Madrid, al carrer Ferraz, a la vivenda a Milagro (Navarra) del que va ser número 3 del partit Santos Cerdán i a l’empresa de l’històric dirigent del PSOE Andalús Gaspar Zarrías (Zaño Societat Consultora) per ordre del jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz.
Es tractava de requerir documentació (en el cas de Ferraz la diligència es va estendre durant gairebé dotze hores) sobre suposats pagaments realitzats des del partit a membres d’una trama liderada presumptament l’últim secretari d’Organització amb l’objectiu d’obtenir informació confidencial de jutges, fiscals i investigadors policials que pogués servir per sabotejar les causes judicials que envolten l’Executiu de Pedro Sánchez.
El denominat cas Leire ja s’investigava des de fa mesos en un jutjat de Madrid, però les noves indagacions, derivades de l’anàlisi dels dispositius electrònics confiscats a l’exmilitant socialista Leire Díez en el marc del cas Sepi li donen una nova dimensió i apunten directament a càrrecs del partit com és l’actual gerent, Ana María Fuentes. Aquestes són les claus i els protagonistes de l’últim cop judicial contra el partit en el Govern:
La presència dels agents de l’UCO a la seu socialista de Ferraz es va estendre durant gairebé 12 hores per ordre del jutge Pedraz, que va realitzar fins a 19 requeriments d’informació o bé un registre en el cas que des del partit no s’hi col·laborés. La durada de la diligència potser va tenir a veure amb el prolix de l’encàrrec, que incloïa l’abocament de correus electrònics de personatges clau com són l’actual gerent del partit, Ana María Fuentes, del mateix Cerdán i del que fos responsable de Comunicació del PSOE Ion Antolín.
També es va accedir als correus de dues secretàries de la Gerència que són responsables dels pagaments dins de la formació, Celia Rodríguez i Covadonga San Pedro, les mateixes que estan implicades en les entregues d’efectiu a l’exministre José Luis Ábalos i el seu assessor Koldo García que investiga un altre jutge de l’Audiència Nacional
D’altra banda, es va demanar informació molt detallada sobre el registre d’entrades i sortides (a peu o en vehicle) durant el 2024 i 2025, de diferents persones, entre les quals es trobaria la mateixa Leire Diez i diversos advocats vinculats a gestions per mirar d’afectar les causes judicials, a més d’altres personatges de caràcter heterogeni com és Carmen Pano, l’empresària que reconeixent en diverses instàncies judicials que va acudir en dues ocasions a Ferraz per entregar un total de 90.000 euros en efectiu.
Altres persones que Pedraz vol saber si van entrar a Ferraz per planejar actuacions contra els jutges són el soci de Cerdán, Antxon Alonso, l’expresident de la SEPI Vicente Fernández Guerrero; el que va ser cap de Gabinet de Pedro Sánchez i president de Correus Juan Manuel Serrano i l’actual secretari d’Estat de Telecomunicacions Antonio Hernando.
També vol conèixer el jutge la presència a Ferraz de Zarrías, d’advocats implicats en aquesta trama i fins i tot de l’excomissari José Manuel Villarejo, del director general de Seguretat amb el PP Francisco Martínez o de Nervis Villalobos, qui va ser viceministre d’Energia d’Hugo Chávez, entre d’altres. El requeriments inclouen informació sobre pagaments i viatges a aquestes persones des del partit, que s’apunta van poder substanciar-se mitjançant factures falses.
El magistrat dirigeix el procediment contra la Secretaria d’Organització del PSOE Ana María Fuentes Pacheco, al considerar-la, «almenys, còmplice» de factures mentiders que haurien servit per justificar pagaments a Díez i una altra de les col·laboradores de la trama. Quant a Santos Cerdán, segons el jutge «hauria posat a disposició de l’estructura criminal la mateixa estructura del partit» i per a això va comptar amb Leire Diez, l’empresari amb diverses causes obertes a la mateixa Audiència Nacional Javier Pérez Dolset i l’exconseller de Presidència de la Junta d’Andalusia Gaspar Zarrías, a qui s’acusa d’utilitzar la seva empresa com a vehicle per pagar fins a 16.000 euros a la llavors encara militant socialista.
Altres imputats són els advocats Ismael Oliver –el primer defensor de Koldo García en el cas ja jutjat al Tribunal Suprem– i Jacobo Teijelo, que exerceix la defensa de Santos Cerdán en la causa que va motivar el seu ingrés a la presó com a cap d’una altra trama de cobrament de mossegades a canvi d’adjudicacions d’obra pública. Completa la llista el capità de la Guàrdia Civil Juan Sánchez Yepes, que va formar part del Grup de Blanqueig de Capitals de l’UCO entre el gener del 2008 i el juliol del 2022, i que està imputat en el cas hidrocarburs.
Tot i que no es troben entre la llista d’imputats, Pedraz també apunta en la interlocutòria d’entrada a la seu del PSOE al diputat per Jaén Juan Francisco Serrano, que al ser aforat només pot ser investigat pel Tribunal Suprem; i Juan Manuel Serrano, que va ser cap de Gabinet de Pedro Sánchez i després president de Correus. Els atribueix de moment l’«execució de concrets i aïllats actes en auxili de l’il·lícit pla», si bé encara no concreta la seva responsabilitat penal.
Quant als delictes, varien en funció de les activitats desenvolupades per cadascun d’ells, són l’organització criminal, diversos suborns, inducció al fals testimoni, acusació falsa, falsedat en document mercantil (per emissió de factures falses), prevaricació, tràfic d’influències i delicte contra les institucions de l’Estat.
El president Sánchez apareix esmentat més d’una desena de vegades en la interlocutòria del jutge, que inclou una menció expressa a la ‘carta a la ciutadania’ en la qual el president Pedro Sánchez es plantejava la seva permanència en el Govern després de la imputació de la seva dona, Begoña Gómez. «És precisament en aquell període de reflexió quan per part de Santos Cerdán s’assenyala una reunió a la seu que el PSOE té al carrer Ferraz», assenyala Pedraz, que situa aquesta cita dos dies després de la missiva del president.
Afegeix que la reunió és comunicada per Leire Díez a l’avui expresident de la Sepi Vicente Fernández –imputat en la part de la causa relativa a les manipulacions en contractacions públiques– quan li comunica «me’n vaig d’urgència a Madrid [...] m’ha enviat Santos anar-hi. Tenim informació que ajudaria el president», continua la resolució.
La interlocutòria recull una altra menció que l’empresari Javier Pérez Dolset, en companyia de Leire Díez, li hauria traslladat en una reunió al fiscal Stampa, de qui buscaven (sense cap èxit) que els donés dades sensibles del cap Anticorrupció Alejandro Luzón: «Surt la imputació de Begoña Gómez, la dona del president [...] llavors el president ja va dir, que es netegi tot». En una altra conversa, l’autodenominada ‘periodista’ al·ludeix al fet que Santos Cerdán hauria traslladat «per ordre del one» que l’escàndol de la trama hidrocarburs, que en aquell moment acabava d’esclatar, havia de ser una «línia prioritària» de l’organització.
Segons detalla la interlocutòria de Pedraz, que s’estén al llarg de 50 pàgines, les activitats d’aquesta trama van incloure l’oferiment a funcionaris de la guàrdia civil, investigats i fiscals de remuneracions o favors a canvi d’informació o actes contraris a l’exercici dels seus càrrecs, «es va establir com a premissa la correcta direcció de les investigacions en les esmentades», en concret amb lesjutges Beatriz Biedma (germà de Sánchez) i Mercedes Alaya (ERE d’Andalusia (Hermano). i amb l’instructor Juan Carlos Peinado (Begoña Gómez).
A més, van intentar que l’empresària que ha assegurat diverses vegades davant la justícia haver portat 90.000 euros a la seu socialista del madrileny carrer de Ferraz, Carmen Pano, canviés la seva versió; per a això li van oferir 50.000 euros.
D’altra banda, van preparar 300.000 euros per intentar extorsionar el llavors fiscal Anticorrupció José Grinda, que va fer seure al banc dels acusats Pérez Dolset pel cas de corrupció Zed Worldwide. En el propòsit de desprestigiar aquest fiscal també hi va participar l’advocat Ismael Oliver, el client del qual Nervis Villalobos, exviceministre d’Energia del Govern d’Hugo Chávez entre 2004 i 2006, va ser investigat en els casos Duro Felguera i Columbus per aquest fiscal.
D’altra banda, i en una diligència gens habitual, agents de l’UCO van entrar en la Direcció General de la Guàrdia Civil per requerir informació sobre oficials que haurien filtrat dades de l’operatiu entorn del PSOE. Un d’ells seria Juan Sánchez Yepes, que buscava draps bruts per neutralitzar el cap de l’àrea d’investigació econòmica de l’UCO, el tinent coronel Antonio Balas. L’altre implicat seria el comandant Rubén Villalba, exmembre de la Direcció d’Informació també investigat per facilitar als membres de la trama Koldo ‘telèfons segurs’ i a qui Leire Díez també va intentar captar en almenys dues reunions mantingudes entre tots dos.
