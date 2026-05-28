Lloc de compte
Penélope Cruz, Javier Bardem i fins i tot Messi: aquesta platja de Catalunya és la preferida de molts famosos per desconnectar i relaxar-se
El municipi destaca per les seves aigües cristal·lines i diferents cales on passar el dia
Patricia López Avilés
Les costes catalanes destaquen per ser de les més boniques d’Europa i del món; els seus diferents paisatges i tipus de sorra fan gaudir qualsevol que visiti el litoral.
Des de la sorra fina de Tarragona fins als imponents penya-segats de Girona, el paisatge català ofereix una enorme varietat de contrastos.
Al nord, la Costa Brava destaca per les seves cales amagades d’aigües cristal·lines, envoltades de pins i pobles mariners tradicionals. En canvi, cap al sud, el paisatge canvia completament amb platges extenses de sorra daurada i espais naturals únics com el Delta de l’Ebre, on el riu s’uneix amb el mar.
En plena Costa Brava
Aquesta diversitat converteix la costa en una destinació turística molt popular per a viatgers d’arreu del món, fins i tot per a celebritats de tots els àmbits.
I és que una de les platges més destacades del litoral català és la de Calella de Palafrugell, on han estiuejat molts famosos, com la parella més estimada del cinema, Penélope Cruz i Javier Bardem, i fins i tot l’estrella del futbol Leo Messi.
Situada al municipi gironí del Baix Empordà, en plena Costa Brava, la costa de Calella brilla per les seves aigües cristal·lines. Els seus més de 500 metres de longitud dibuixen un increïble mosaic de platges i cales aptes per a tots els gustos.
Sorra i pedres
A més, s’hi poden trobar des de petites cales accessibles amb barca o nedant per a aquells que vulguin passar desapercebuts fins a platges urbanes de caràcter familiar.
Per als amants de l’esport, algunes de les seves platges disposen d’espais habilitats per al futbol o el vòlei i, fins i tot, d’instal·lacions i serveis de submarinisme, caiac, pàdel surf i molts altres esports aquàtics.
La costa de Calella disposa de nou platges oficials: en primer lloc, la del Port de Malaespina, situada al nucli urbà de la vila del Baix Empordà i envoltada de petites cases. Està formada principalment per sorra gruixuda i pedres i sol ser la platja amb menys densitat d’ocupació del municipi.
Casetes de pescadors
Així mateix, la pintoresca platja del Port Pelegrí és una de les més cèntriques i acostuma a estar molt freqüentada per la seva ubicació i els seus bons accessos.
Situada en una bonica zona residencial, la cala de Sant Roc enamora pel seu entorn natural de roques i penya-segats.
El seu encant més especial li’l donen les antigues casetes de pescadors que l’envolten, mantenint viva l’essència marinera del poble. És un racó molt íntim i petit, de només 20 metres de longitud, format per sorra gruixuda i banyat per unes aigües cristal·lines espectaculars.
Una altra de les platges és la dels Canyissos, situada també en una zona residencial entre antigues casetes de pescadors. Està formada per sorra gruixuda i té gairebé 100 metres de longitud.
Vistes al litoral
A més de les seves increïbles platges, la localitat destaca per la seva bellesa inigualable, que encara manté un encant de postal amb les seves barques de fusta sobre la sorra, cases emblanquinades i porxos voltats.
Una de les seves zones més boniques és el conjunt històric del Port Bo i les Voltes, un carrer amb casetes de pescadors que actualment acullen alguns dels millors restaurants del lloc.
Continuant pel nucli antic s’arriba a l’església de Sant Pere, construïda a finals del segle XIX amb un emblemàtic rellotge a la part alta del campanar.
Així mateix, el municipi també alberga l’Espai Natural Protegit de Castell-Cap Roig, on es troben els famosos jardins de Cap Roig, des d’on es pot gaudir de les vistes al litoral gironí.
- Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic davant del punt de la caiguda a Collbató
- Ramon Mirabet substituirà Manu Guix, ingressat per pneumònia, a l’Abadal Fest
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
- La Xixo obrirà un nou local a Manresa a finals de juny
- El carter de Correus a Manresa a qui han donat l'alta tot i anar amb crossa: 'No puc repartir cartes així
- Grup Aquacenter, amb seu a Santpedor, quadruplica la seva facturació en 4 anys, fins als 100 milions
- El refugi de Gerard Piqué a Catalunya: un poble de 400 habitants de la Cerdanya
- Les llars de La Parada d’Ampans a Manresa obriran el juny i donaran feina a 50 professionals