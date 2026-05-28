Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Dani PérezGala PlàcidoVaga de docentsAlèxia PutellasPatum 2026Jonathan AndicIgualada Rigart
instagramlinkedin

Condemna

El cunyat de Torra, a un pas d’entrar a la presó per frau fiscal

El expresidente de la Generalitat Quim Torra, en una imagen de 2020.

El expresidente de la Generalitat Quim Torra, en una imagen de 2020. / Andreu Dalmau

J. G. Albalat

Barcelona

Josep Morell Vázquez, cunyat de l’expresident de la Generalitat Quim Torra, està a un pas d’ingressar a la presó per complir una condemna de quatre anys i sis mesos per un delicte de frau a Hisenda i un altre d’insolvència punible per la venda d’unes parcel·les. El Tribunal Suprem va confirmar a finals de l’any passat la pena imposada i el tribunal de la Secció 10 de l’Audiència de Barcelona, que va ser el que el va jutjar en primera instància, li ha denegat la petició de suspensió de l’execució de la condemna per motius de salut i per la tramitació d’un possible indult, segons les fonts judicials consultades per EL PERIÓDICO. La defensa ha presentat un recurs contra aquesta resolució.

Ara la Secció 10 de l’Audiència de Barcelona és la que està tramitant l’execució d’aquesta sentència, tràmit en el qual els condemnats estan fent tot el possible per evitar l’ingrés a la presó.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents