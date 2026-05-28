Condemna
El cunyat de Torra, a un pas d’entrar a la presó per frau fiscal
J. G. Albalat
Josep Morell Vázquez, cunyat de l’expresident de la Generalitat Quim Torra, està a un pas d’ingressar a la presó per complir una condemna de quatre anys i sis mesos per un delicte de frau a Hisenda i un altre d’insolvència punible per la venda d’unes parcel·les. El Tribunal Suprem va confirmar a finals de l’any passat la pena imposada i el tribunal de la Secció 10 de l’Audiència de Barcelona, que va ser el que el va jutjar en primera instància, li ha denegat la petició de suspensió de l’execució de la condemna per motius de salut i per la tramitació d’un possible indult, segons les fonts judicials consultades per EL PERIÓDICO. La defensa ha presentat un recurs contra aquesta resolució.
Ara la Secció 10 de l’Audiència de Barcelona és la que està tramitant l’execució d’aquesta sentència, tràmit en el qual els condemnats estan fent tot el possible per evitar l’ingrés a la presó.
