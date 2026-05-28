Els aliats de Sánchez descarten recolzar una moció de censura
Alguns dels socis del Govern estableixen la seva "línia vermella" que s’arribi a comprovar un finançament il·legal del PSOE
Miguel Ángel Rodríguez
Primer va ser Alberto Nuñez Feijóo el que, per enèsima vegada, va trucar als socis de Pedro Sánchez a deixar caure "un Govern que fa pudor". Ho va fer als passadissos del Congrés, abans de la sessió de control a l’Executiu i tot just conèixer-se que l’UCO havia acudit a la seu del PSOE al madrileny carrer de Ferraz. Després va insistir Ester Muñoz, la portaveu popular: "¿No els cau la cara de vergonya de continuar empassant-se amb tanta corrupció?". La resposta a tots dos continua sent la mateixa que fa un any, un mes o una setmana, no recolzaran una moció de censura contra Sánchez.
Les noves informacions, relacionades a primera hora amb una possible sospita de finançament il·legal del PSOE i després acotades al presumpte pagament a Leire Díez per investigar jutges, van portar per un moment les relacions del Govern amb els seus socis fins a l’extrem. Molts han situat la seva línia vermella en un ‘cas Gürtel’ del PSOE. És a dir, un finançament irregular des de Ferraz. No obstant, al llarg del matí, les coses es van anar relaxant i cada aliat va tornar a repetir el discurs dels últims dies. Entre les formacions d’esquerres va tornar la petició de "transparència". "No se sap el que és cert", deia el portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, als passadissos del Congrés, que avisava que si es demostra l’existència d’un finançament il·legal serà el moment que "la gent decideixi". El mateix feia la diputada de Compromís Águeda Micó, que estant "profundament preocupada", condicionava el seu recolzament al Govern que es comprovés aquesta existència d’una suposada caixa b, o el parlamentari del BNG, Nestor Rego.
Més caut es mostrava el portaveu adjunt d’EH Bildu a la Cambra baixa, Oskar Matute. "Veurem el que troben. Que investiguin", responia a les preguntes dels periodistes sobre la presència de la UCO a Ferraz. Un fet que ha preocupat molt més Podem. El seu líder, Ione Belarra, ha admès que la situació del Govern està "arribar a un nivell insostenible". Això sí, com els altres partits d’esquerra, ha descartat de ple recolzar una moció de censura que, tot i que de manera puntual donaria el poder a Feijóo i que necessitaria, a més, el concurs de Vox.
Entre els socis de la dreta, on els populars podrien tenir més opcions de triomfar en les seves peticions, tampoc hi ha sort. Junts ja va deixar clar dimarts que no votaria a favor d’una moció de censura impulsada pel PP i avui ho reiterava el seu portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, que deixava clar que aquest escenari "no és sobre la taula". El seu homòleg al Senat, Eduard Pujol, donava als populars una explicació al seu rebuig: "Si Sánchez aguanta tant no és per Junts [...]. El problema són vostès mateixos i el mal vici de no saber frenar mai, ni contra Catalunya ni contra les coses més bàsiques d’una democràcia... com és posar urnes".
No va arribar des del PNB. El seu líder, Aitor Esteban, va reclamar dissabte eleccions abans que acabi l’any. Amb tot, no estan per donar els seus vots al PP i els desafien a deixar els "circs mediàtics" i a fer el pas de veritat al Congrés.
Subscriu-te per seguir llegint
- Millors cremes solars segons l'OCU: els quatre més recomanats per a aquest estiu
- Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic davant del punt de la caiguda a Collbató
- Tres afectats per un nou incident químic a Aqualimp de Manresa, que obliga a confinar un sector del polígon de Bufalvent
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- L’actual Papa de Roma ja ha estat a Montserrat
- Isak Andic va patir una caiguda tres mesos abans de la seva mort
- Territori respon al veí de Guils a qui se li nega el descompte del túnel del Cadí per teletreballar: 'En el seu cas, no hi ha mobilitat obligada
- El carter de Correus a Manresa a qui han donat l'alta tot i anar amb crossa: 'No puc repartir cartes així