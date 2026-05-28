Ajuntament d’Altafulla
L’exconseller d’ICV Salvador Milà, a un pas de judici per contractes irregulars
El TSJC investiga l’exconseller Joan Ignasi Elena per adjudicacions irregulars a Altafulla
El Suprem obre causa contra el diputat dels Comuns Fèlix Alonso per l’adjudicació de contractes quan era alcalde d’Altafulla
EFE
Una jutge ha deixat a un pas de judici l’exconseller d’ICV Salvador Milà per la presumpta adjudicació irregular d’un contracte de l’Ajuntament d’Altafulla (Tarragona), en una derivada de la causa en què està investigat l’exalcalde del municipi i diputat de Sumar al CongrésFèlix Alonso.
Segons ha avançat ‘El País’ i han confirmat a Efe fonts jurídiques, la titular de la plaça número 4 del tribunal d’instància del Vendrell (Barcelona) ha dictat una interlocutòria, que està recorreguda davant l’Audiència de Tarragona, en què dona per finalitzada la instrucció del cas i deixa Milà a les portes de judici, davant indicis d’un delicte de prevaricació.
La causa contra qui va ser conseller de Medi Ambient entre els anys 2003 i 2006, amb el govern tripartit que encapçalava Pasqual Maragall, forma part d’una investigació dirigida pel jutjat del Vendrell per la contractació d’empreses de consultoria administrades per persones de l’entorn polític de l’alcalde.
Arran d’aquestes diligències, el Tribunal Suprem ha obert una investigació per prevaricació a Alonso, aforat davant aquest òrgan, mentre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha fet el mateix amb l’exconseller i diputat d’ERC Joan Ignasi Elena i l’excoordinador d’ICV Joan Herrera, en aquest cas per presumptes adjudicacions a dit a l’empresa Sinergia EDM que administraven.
Factures sense contracte
Respecte a Salvador Milà, la jutge veu indicis de delicte en l’adjudicació d’un contracte menor per a serveis d’assessorament jurídic, el 2016 i amb un any de durada, després d’un decret de l’alcalde que ordenava a la secretària municipal que emetés un informe sobre la conveniència de disposar d’aquest servei, al no ser possible que el prestés personal propi del consistori.
La interventora municipal va emetre llavors un informe en què deixava constància que existia una consignació suficient per contractar el servei, per un import de 12.100 euros i durada màxima d’un any.
Segons la interlocutòria del Suprem que obre investigació a l’alcalde, una vegada finalitzat el contracte, l’empresa de Milà va continuar emetent factures a l’ajuntament.
En concret, detalla la interlocutòria, Milà va emetre 12 factures sense contracte en concepte d’assessorament durant tres anys, per import de 31.720 euros, malgrat que es tractava d’un «servei recurrent i continu en el temps, on no hi va haver procediment d’adjudicació.
A més, afegeix la interlocutòria, en la causa consten factures emeses fora del servei d’assessorament, per import de 4.911 més 1.031,7, cobrades sense contracte.
El 2017, l’ajuntament va firmar el contracte d’assessorament amb l’empresa que administraven Elena i Herrera que ha comportat la imputació de tots dos.
El Suprem afirma que a les dues adjudicacions a Milà Advocats i a Sinergia EDM se’ls va donar la forma de contracte «menor», cosa que permetia la concessió a dit, sense concurs públic, una «arbitrarietat» en què el Tribunal veu possible delicte de prevaricació administrativa.
