Expedient a dues fiscals esmentades en el sumari del cas Zapatero
Cristina Gallardo
L’encara fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ha remès a la Inspecció Fiscal una denúncia que havia sigut presentada contra la fiscal provincial Pilar Rodríguez i també contra María Luisa Llop, la primera que es va encarregar del cas Plus Ultra i va instar l’arxivament de la investigació el 2021. Actua a requeriment del partit Iustitia Europa, habitual en personacions populars de causes contra el Govern, perquè les dues fiscals apareixen esmentades en el sumari del cas que investiga l’Audiència Nacional en què està imputat l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero.
Fonts fiscals assenyalen a EL PERIÓDICO que no es tracta de l’obertura d’una investigació disciplinària, sinó que simplement s’ha obert un expedient governatiu, actuant en compliment de l’article 163 del Reglament del Ministeri Fiscal, que estableix que "qualsevol denúncia o queixa relacionada amb l’actuació dels membres del Ministeri Fiscal ha de ser remesa immediatament a la Inspecció Fiscal", que serà la que determini si s’existeix prou material per investigar aquestes fiscals.
‘Kitchet Gabinet’
Tal com va informar aquest diari, alguns imputats en el cas Zapatero, entre els quals hi havia l’actual president de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, van intercanviar missatges en què van al·ludir a la creació d’un Kitchet Gabinet per "tallar" la investigació del cas que llavors instruïa la titular del Jutjat d’Instrucció número 15 de Madrid, María Esperanza Collazos. Van presumir, entre altres qüestions, que la "fiscal en cap és amiga". La denúncia va ser rebuda dilluns, després de publicar-se en premsa aquestes converses que s’incloïen en els informes de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional que figuren en el sumari de la causa contra Zapatero.
Subscriu-te per seguir llegint
- Millors cremes solars segons l'OCU: els quatre més recomanats per a aquest estiu
- Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic davant del punt de la caiguda a Collbató
- Tres afectats per un nou incident químic a Aqualimp de Manresa, que obliga a confinar un sector del polígon de Bufalvent
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- L’actual Papa de Roma ja ha estat a Montserrat
- Isak Andic va patir una caiguda tres mesos abans de la seva mort
- Territori respon al veí de Guils a qui se li nega el descompte del túnel del Cadí per teletreballar: 'En el seu cas, no hi ha mobilitat obligada
- El carter de Correus a Manresa a qui han donat l'alta tot i anar amb crossa: 'No puc repartir cartes així