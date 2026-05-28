Feijóo denuncia la "gravetat" d’una "situació agònica" i exigeix eleccions
El president dels populars manté la seva agenda als territoris del PP per combinar una imatge presidenciable amb la denúncia de la corrupció
«No queda més remei que donar la paraula als espanyols», afirma el líder de l’oposició
Mariano Alonso Freire
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, es va aturar ahir davant els periodistes a l’entrada al ple del Congrés, on davant l’absència de Pedro Sánchez, de viatge a Itàlia, no tenia intervenció en la sessió de control al Govern, com és habitual. Feijóo va tornar a reclamar la convocatòria immediata d’eleccions generals, després de conèixer-se l’arribada a la seu del PSOE a Ferraz de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil (UCO). "La situació que estem vivint és d’una extrema gravetat que es comenta per si sola. La pregunta és quantes batudes més, quantes comissions més, quants diners en bosses, en joies, quants sumaris... Estem en una situació agònica. Estem posant en qüestió la decència no només del Govern, no només del PSOE. No queda més remei que donar la paraula als espanyols", va assegurar el líder de l’oposició.
A més, Feijóo va tornar a instar els socis a trencar amb el Govern: "Els meus plans els conec, els tinc clars. Jo espero que puguin canviar els plans dels socis que estan donant suport a un Govern que fa pudor".
Fonts de la Moncloa van replicar al PP sobre l’entrada de l’UCO a Ferraz que "no és registre ni finançament il·legal", al tractar-se d’un requeriment d’informació en relació amb Leire Díez i el cas Sepi, informa Iván Gil. Per això, van acusar els populars d’utilitzar durant la sessió de control al Govern aquests dos termes que serien falsos i van qüestionar que portessin preparades les preguntes amb aquest assumpte abans que es conegués públicament. "Esperem que retirin les seves paraules i demanin disculpes", van instar les mateixes fonts.
Igualment, Feijóo va argumentar: "No conec el que s’està produint en aquests moments a Ferraz, però és una altra més, i no una altra qualsevol. Estem parlant del senyor Zapatero, del Partit Socialista i de la seva seu, d’11 sumaris de corrupció i el senyor Sánchez visitant el Vaticà... Si vol acostar-se al Papa, hauria de recordar el setè manament: no robaràs, i el vuitè manament: no mentiràs. Aquesta és la situació, hi insisteixo, patètica, que estem vivint", va concloure.
Després de referir-se a altres escàndols que esquitxen el Govern, com el judici que s’inicia aquesta setmana contra el germà del cap de l’Executiu, David Sánchez Pérez-Castejón, o la investigació judicial a la seva dona, Begoña Gómez, sumats als anteriors, Feijóo va considerar que "només un" justificaria l’avanç electoral, de manera que molt més, va concloure, "tots junts".
Qüestions socials
Dimarts Feijóo va visitar Sevilla i avui passarà per Leganés, al sud de la Comunitat de Madrid. Dues ciutats governades des del 2023 pel PP i que el partit aspira a consolidar en les municipals del 2027. Que mantingui una agenda independent als escàndols per parlar de qüestions socials que estan entre les grans preocupacions ciutadanes no li impedeix també denunciar els escàndols. Però sí que realça, o almenys aquesta és la intenció dels estrategs de Génova, el perfil presidenciable del líder del PP.
