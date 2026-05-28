Tensió global
Israel declara zona de combat tot el sud del Líban i ordena la seva evacuació
L’Exèrcit comença a mobilitzar els reservistes després que Netanyahu decretés "més acceleració" de les operacions militars en plena escalada amb Hezbol·là
Andrea López-Tomàs
Un Líban amb un alto el foc amb Israel en vigor poc es distingeix d’un Líban en plena guerra. Amb desenes de víctimes mortals diàriament al país dels cedres, aquesta diferència s’ha tornat a reduir aquesta setmana amb ordres d’evacuació forçoses reciclades dels dies de conflicte. "Totes les zones al sud del riu [Zahrani, a 40 quilòmetres de la frontera amb Israel] es consideren zones de combat", ha anunciat l’Exèrcit israelià en l’ordre més gran des de l’entrada en vigor de l’alto el foc fa tot just mes i mig. "Assessorem els habitants del sud del Líban que evacuïn cap al nord del riu Zahrani", ha afegit el portaveu castrense en àrab, Avichay Adraee. A la tarda, havia exigit el desplaçament forçós de tota la ciutat de Tiro, la principal al litoral del sud amb 200.000 residents, que ha sigut bombardejada tan sols dues hores després.
L’ordre contra Tiro eximia el petit barri cristià de la ciutat, però incloïa els pobles i camps de refugiats del voltant. El dia anterior va fer el mateix amb Nabatiye, la gran urbs d’interior del sud del país. Durant tota la jornada, els avions de guerra israelians s’han acarnissat amb aquesta regió, alhora que les seves autoritats han ordenat el desallotjament forçat de cinc llogarrets del sud, quatre al districte de Jezzine i una a Nabatiye, totes ubicades en el profund del territori libanès. "Estem aprofundint la nostra operació al Líban", va anunciar el dia anterior el primer ministre Benjamin Netanyahu. També l’Exèrcit va expandir la seva activitat terrestre més enllà d’una zona d’amortiment autodeclarada al sud del país. "Grans forces de l’Exèrcit actuen en profunditat del territori, ocupen posicions dominants i fortifiquen la franja de seguretat", ha insistit aquest dimecres Netanyahu en el seu compte de X.
Contra els drons
"Estem liderant un esforç nacional massiu per promoure solucions contra els drons explosius", ha afegit el mandatari, amb referència a la nova arma de Hezbol·là, que ha provocat un augment de les baixes a l’Exèrcit israelià. Almenys 10 dels 23 soldats israelians caiguts des del 2 de març van morir durant la treva que va entrar en vigor a mitjans d’abril. "Contra Hezbol·là no parem de lluitar ni un moment i encara queda molt per fer", ha conclòs Netanyahu. Dilluns va ordenar "una acceleració més gran de les nostres operacions" cosa que implicava "intensificar els nostres atacs, augmentar la nostra potència de foc i esclafar-los".
Segons l’emissora pública israeliana, l’Exèrcit ha començat a mobilitzar els reservistes, i als soldats desmobilitzats en els últims dies se’ls ha ordenat reincorporar-se immediatament a les unitats de reserva. Hezbol·là ha confirmat el llançament de coets i artilleria i els enfrontaments directes contra les forces israelianes en les últimes hores, que les ha obligat a retrocedir al districte de Nabatiye. Només dimarts l’Exèrcit israelià va realitzar 120 atacs contra 62 poblets libaneses, segons el recompte del diari libanès L’Orient-Le Jour. El Ministeri de Salut ha registrat 56 víctimes mortals i 103 ferits aquest dimecres.
Al llarg de dimecres, les víctimes mortals no han fet més que augmentar. Un atac contra el poble de Shoukin, al districte de Nabatiye, va arribar i va destruir un edifici dins d’un complex residencial i va matar tres membres de la família Hashem: el pare, la mare i el seu fill. Des del 2 de març, més de 3.269 persones han perdut la vida al Líban pels atacs israelians i 9.840 més han resultat ferides. Almenys un miler han sigut assassinades durant la treva i 2.000 han sigut ferides en menys de mes i mig.
