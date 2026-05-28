El jutge requereix correus, registre d’entrades i dades de viatges
Entre la documentació confiscada a Ferraz que analitzarà Pedraz figura informació sobre pagaments i abocament de carpetes digitals
Cristina Gallardo
La interlocutòria en què el jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz autoritza la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil a realitzar requeriments d’informació (o un registre en el cas que no es col·laborés) a la seu nacional del PSOE a Madrid inclou l’abocament de correus electrònics de l’actual gerent del partit, Ana María Fuentes, i del que fos secretari general Santos Cerdán. També informació sobre el registre d’entrades a la seu dirigit a conèixer el tràfec per aquestes dependències de les persones que considera sospitoses d’integrar una trama que estaria dirigida a desaprofitar les causes judicials obertes contra el Govern de Pedro Sánchez i el seu entorn.
Les peticions, que són un total de 19, segons la resolució a què ha tingut accés EL PERIÓDICO, afecten també activitats electorals, com és la documentació relativa a la publicitat contractada sobre la campanya de Salvador Illa de les eleccions catalanes del 2024, i igualment es refereixen al sistema de pagaments utilitzat per la formació política i als viatges realitzats pels investigats que pogués haver pagat el partit.Entre els arxius sol·licitats, l’abocament dels correus corporatius, tant llegits com no llegits, que van ser gestionats de forma personal –i també els que portessin tercers en consideració al càrrec– tant de Santos Cerdán com de Fuentes, a més del que utilitzava l’exresponsable de comunicació Ion Antolín i les treballadores de la gerència Celia Rodríguez i Covadonga San Pedro–. L’abocament inclou comptes inactius o còpies de seguretat, detalla la resolució, que afegeix el període temporal: des del 2024 fins a l’actualitat menys en el cas de Cerdán, que es demanen des del 2021.
També es requereix "informació" detallada de la "infraestructura d’emmagatzematge en xarxa associada al partit i accessible als treballadors a través de la xarxa informàtica interna, així com el "bolcat íntegre del contingut de les carpetes digitals que formin part d’aquesta xarxa informàtica" associades a etes mateixes cinc persones.
D’altra banda, el jutge vol conèixer la presència a Ferraz dels investigats en relació amb aquests presumptes tripijocs, i per això demana el registre d’entrada corresponent al període comprès entre els anys 2024 i 2025, "en el qual consti el dia i l’hora (tant d’entrada com de sortida)" de diferents persones, entre les quals es trobaria la mateixa Leire Diez i diversos advocats vinculats a gestions per mirar d’afectar les causes judicials, a més dels referits a una empresària Carmen Pano, que ve reconeixent en diverses instàncies judicials que va acudir en dues ocasions a Ferraz per entregar un total de 90.000 euros en efectiu per encàrrec del comissionista del cas Koldo, Víctor d’Aldama.
El jutge vol que se l’informi del motiu de totes aquestes visites i d’altres dades com la identitat de l’encarregat en el partit polític de la recepció. Aquest requeriment ha d’incloure "en tot cas" unes dates determinades, que són les que segons la investigació coincideixen amb reunions de Leire i altres implicats amb Cerdán o altres responsables del partit. La llista d’afectats per aquesta petició és llarga. De Cerdán i el seu soci Antxon Alonso a Leire Díez i l’empresari Javier Pérez Dolset. També demana les entrades de la periodista Patricia López, de l’exresponsable de premsa Antolín, de l’expresident de la Sepi Vicente Fernández Guerrero, investigat per suposades adjudicacions irregulars, i de Juan Manuel Serrano, que va ser cap de Gabinet de Sánchez al PSOE i després president de Correus.
D’altra banda, Pedraz reclama el "registre complet d’entrada dels vehicles" a la seu entre 2024 i 2025, amb dades sobre dia i l’hores identitat dels ocupants en relació amb un Skoda i un Tesla propietat de Leire Díez des del 2021, i de dos Teslas vinculats a l’expresident de la Sepi Vicente Fernández des del 2018. També demana informació detallada sobre la relació laboral amb el Partit Socialista de Santos, les secretàries de gerència abans esmentades, Antolín, l’actual gerent, Zarrías, Leire i l’empresari Pérez Dolset.
Allotjaments
També vol entrar el jutge de l’Audiència Nacional a conèixer tots els "viatges, hostalatges, lloguers de vehicle" que per part del PSOE hagin pogut disfrutar Leire Díez i els integrants de la seva trama, concretant-se si van anar amb avió o amb tren, les destinacions, dates d’estada, així com la manera en què es van abonar i quin càrrec del PSOE els va autoritzar. En aquest capítol inclou els viatges a favor de Miriam Serrano Ruiz, que estarien vinculada societàriament als investigats, i específicament sobre una estada determinada d’aquesta persona a l’hotel Radisson Red de la capital.
L’encàrrec a l’UCO requereix una "relació detallada de les campanyes publicitàries encarregades i de les contractacions" fetes a Patricia López o a la seva empresa Grupo Crónica Libre.
Pedraz pretén endinsar-se en el "procediment intern" en el partit que resultava d’aplicar el 2024 i el 2025 per autoritzar "despeses i la realització de pagaments", en relació amb factures presentades per al seu abonament. Respecte Gaspar Zarrías, requereix "les relacions contractuals mantingudes" amb ell o la seva empresa Zaño Sociedad Consultora; i el mateix respecte als advocats Teijelo i Olivier, a més de "l’aportació de tots els seients comptables relacionats" amb l’exdirigent andalús "que constin registrats en els comptes del partit polític en els exercicis 2024, 2025 i 2026, incloent-hi, a tal efecte, els seients reflectits al llibre diari i al llibre més gran".
Subscriu-te per seguir llegint
- Millors cremes solars segons l'OCU: els quatre més recomanats per a aquest estiu
- Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic davant del punt de la caiguda a Collbató
- Tres afectats per un nou incident químic a Aqualimp de Manresa, que obliga a confinar un sector del polígon de Bufalvent
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- L’actual Papa de Roma ja ha estat a Montserrat
- Isak Andic va patir una caiguda tres mesos abans de la seva mort
- Territori respon al veí de Guils a qui se li nega el descompte del túnel del Cadí per teletreballar: 'En el seu cas, no hi ha mobilitat obligada
- El carter de Correus a Manresa a qui han donat l'alta tot i anar amb crossa: 'No puc repartir cartes així