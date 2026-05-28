L’ambaixador dels EUA defensa les crítiques contra Espanya

"No és contra el poble espanyol, és contra el Govern", diu per descartar una visita oficial

ESPANYA EUA.- L'ambaixador dels Estats Units a Espanya, Benjamín León Jr., dona un discurs durant el desdejuni informatiu del Fòrum de Nova Economia que protagonitza aquest dimecres a Madrid. / Chema Moya / EFE

Mario Saavedra

Madrid

En la seva primera compareixença pública amb preguntes des que va arribar a Madrid el 16 de febrer, l’ambaixador dels Estats Units ha carregat contra el Govern de Pedro Sánchez, al qual ha demanat que augmenti la despesa "en defensa" fins al 5% del PIB. Benjamín León Jr. ha situat aquesta missió com la primera de les seves quatre prioritats com a enviat de Donald Trump a Espanya. Les altres tres són defensar els interessos els nord-americans que viuen al nostre país, fomentar la relació comuna i l’estabilitat a Llatinoamèrica, i la defensa d’una posició de seguretat respecte a la Xina, sobre la qual ha advertit Espanya dels riscos que suposa la tecnologia de Huawei.

León ha sigut dur amb Sánchez. A la pregunta de si és viable una invitació de Washington al president espanyol per visitar la Casa Blanca o a la inversa, l’ambaixador ha llançat una crítica velada a la Moncloa: "Si el president d’Espanya no m’ha convidat a mi, no crec que estigui convidant Trump. El president està frustrat amb la posició d’Espanya sobre la despesa del 5% en defensa", ha dit.

Prèviament, es va endinsar en aquesta "frustració" del líder nord-americà amb Sánchez. "Trump sempre va dir al final dels seus comentaris sobre Espanya que el més maco i positiu que té Espanya són els espanyols. No és res contra el poble espanyol, és contra el Govern, aquesta frustració", va remarcar.

