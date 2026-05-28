L’ambaixador dels EUA defensa les crítiques contra Espanya
"No és contra el poble espanyol, és contra el Govern", diu per descartar una visita oficial
Mario Saavedra
En la seva primera compareixença pública amb preguntes des que va arribar a Madrid el 16 de febrer, l’ambaixador dels Estats Units ha carregat contra el Govern de Pedro Sánchez, al qual ha demanat que augmenti la despesa "en defensa" fins al 5% del PIB. Benjamín León Jr. ha situat aquesta missió com la primera de les seves quatre prioritats com a enviat de Donald Trump a Espanya. Les altres tres són defensar els interessos els nord-americans que viuen al nostre país, fomentar la relació comuna i l’estabilitat a Llatinoamèrica, i la defensa d’una posició de seguretat respecte a la Xina, sobre la qual ha advertit Espanya dels riscos que suposa la tecnologia de Huawei.
León ha sigut dur amb Sánchez. A la pregunta de si és viable una invitació de Washington al president espanyol per visitar la Casa Blanca o a la inversa, l’ambaixador ha llançat una crítica velada a la Moncloa: "Si el president d’Espanya no m’ha convidat a mi, no crec que estigui convidant Trump. El president està frustrat amb la posició d’Espanya sobre la despesa del 5% en defensa", ha dit.
Prèviament, es va endinsar en aquesta "frustració" del líder nord-americà amb Sánchez. "Trump sempre va dir al final dels seus comentaris sobre Espanya que el més maco i positiu que té Espanya són els espanyols. No és res contra el poble espanyol, és contra el Govern, aquesta frustració", va remarcar.
