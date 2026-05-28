L’UCO requereix informació a la Guàrdia Civil per una filtració
Juan José Fernández
"El capità de la Guàrdia Civil, prèviament destinat a l’UCO, fins i tot tenint coneixement que es tracta d’informació qualificada com a secreta perquè així ho reconeix ell mateix, aporta informació sobre l’estructura de l’UCO i els seus membres", relata la interlocutòria del jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz que ha desencadenat aquesta intensa jornada policial de dimecres, i aquesta atribució ha portat a l’institut armat al drama intern en què es debat aquesta setmana.
El capità a què es refereix és Juan Sánchez Yepes, un dels col·legues dels agents de la Unitat Central Operativa de l’institut armat que investiguen filtracions que haurien sabotejat les seves operacions. enmig de la voràgine de requeriments d’informació al PSOE, Santos Cerdán, Javier Pérez Dolset... agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil acudien aquest dimecres a la seu de la Direcció General institut armat, per recollir informació i testimonis sobre almenys dos oficials incursos en sengles "informacions reservades".
Així es diuen les investigacions internes que poden derivar en un expedient disciplinari. La seva obertura es va ordenar fa dos mesos en relació amb la filtració de dades i informacions d’operacions d’aquesta unitat d’investigació, segons fonts del Ministeri de l’Interior.
Mal silenciós
Cap instància oficial esmenta noms, ni confirma o desmenteix la identitat dels investigats en aquest extrem de la trama de Leire Díez la fontanera socialista (expulsada del PSOE) que buscava draps bruts per neutralitzar el cap de l’àrea d’investigació econòmica de l’UCO, la tinenta coronel Antonio Balas.
La Guàrdia Civil, a nivell oficial, ha decidit guardar un dolorós silenci. Fonts de l’institut armat aclareixen, almenys, que el capità Sánchez Yepes no està destinat en la Direcció General de la Guàrdia Civil, al madrileny carrer de Guzmán el Bueno. Tampoc està en actiu en aquest centre directiu el comandant Rubén Villalba, un dels més controvertits protagonistes del cas, que seria l’altre oficial sobre el qual l’UCO requereix informació i testimonis.
