Tempesta judicial i política
Les defenses del cas David Sánchez encaren el judici amb "confiança"
Comença a Badajoz la causa contra el germà del president del Govern, l’exsecretari regional del PSOE i nou investigats més
B. Castanyer
Ha arribat el dia. L’Audiència de Badajoz acull avui, enmig d’una gran expectació mediàtica i àmplies mesures de seguretat, la primera de les sessions del judici contra David Sánchez, l’expresident de la Diputació de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, i nou investigats més pel presumpte endoll del germà del president del Govern i del seu amic i exassessor de la Moncloa, Luis Carrero, en la institució provincial.
Seran jutjats per tràfic d’influències i prevaricació administrativa. Les set acusacions populars sol·liciten per a als acusats penes de presó i inhabilitació per exercir càrrec públic, mentre que els advocats dels investigats demanen la seva absolució.
Es tracta d’un dels judicis més mediàtics que ha acollit l’Audiència de Badajoz –si no el que més–, però, malgrat això, les defenses asseguren que l’encaren amb "tranquil·litat i confiança". Hi ha 45 mitjans acreditats, entre ells diversos estrangers, cosa que ha obligat, amb l’alt nombre d’investigats i advocats, a reorganitzar la logística de l’edifici, amb sales per a la premsa i públic a la planta baixa. A més, s’ha previst un dispositiu especial de seguretat, dins i fora de l’immoble.
Repercussió mediàtica
"Ho afronto com tots: amb rigor tècnic, respecte a les parts i en alerta. Al final, l’asseus amb la toga i la repercussió mediàtica no influeix en el desenvolupament del plenari", va respondre ahir Emilio Cortés, advocat de David Sánchez. El lletrat va assegurar que, després de moltes hores de feina, arriba a l’Audiència "amb tranquil·litat, optimisme i decència".
També Juan José Torres, defensor de Miguel Ángel Gallardo, va reconèixer que tant ell com el seu client estaven "tranquils" i que tampoc els preocupava la pressió mediàtica. Des que va deixar la primera línia de la política, després de renunciar a la secretaria general i a prendre possessió del seu escó a l’Assemblea, Gallardo ha mantingut un perfil baix i no se l’ha vist en actes públics ni ha fet declaracions sobre la causa.
Caldrà esperar a la seva arribada a l’Audiència avui per saber si atendrà els mitjans, com va fer en el seu pas pels jutjats durant la fase d’instrucció. David Sánchez, per contra, sempre ha guardat silenci davant de les preguntes que li feien els periodistes.
Ni Cortés ni Torres es van estendre gaire en les seves declaracions hores abans de l’inici del judici. També Raúl Montaño, advocat de Ricardo Cabezas, actual diputat de Cultura i regidor del PSOE a l’Ajuntament de Badajoz –el ple municipal, que habitualment se celebra l’últim dijous del mes, es va avançar a ahir perquè hi pogués assistir–, es va mostrar pobre en paraules. Sí que va coincidir que s’enfronten a aquest procediment amb "tranquil·litat". "Esperem que el judici es faci exclusivament dins de la sala", va afegir.
Segons el calendari establert, les sessions d’avui i de demà es dedicaran a les qüestions prèvies, és a dir, que les parts exposin assumptes processals o formals que han d’abordar-se abans que el judici oral comenci i el tribunal entri a valorar el fons de la causa per determinar si els acusats són culpables o innocents dels càrrecs que se’ls imputen.
Qüestions prèvies
Hi ha qüestions prèvies que la sala pot resoldre a l’acte o deixar-les per a sentència i altres sobre les quals ja s’ha pronunciat en la fase d’instrucció –com en el cas de la nul·litat de les intervencions dels correus electrònics que va plantejar la defensa de David Sánchez, que es va desestimar–. No obstant, tot i estar resoltes, els advocats les han de reiterar en aquest moment processal de cara a futurs recursos davant el Tribunal Suprem o el Constitucional.
Les declaracions dels testimonis –n’hi ha citats 43, entre ells 9 agents de la UCO– arrencaran l’1 de juny, quan està previst que testifiquin 15 persones; el mateix nombre compareixeran l’endemà; i el dia 3, 13. S’han establert torns amb horaris per minimitzar les esperes. Els investigats declararan en últim lloc.
Va ser l’organització ultradretana Manos Limpias la que, el maig del 2024, va portar als tribunals el suposat endoll de David Sánchez. També el va denunciar per frau fiscal, però aquest càrrec es va arxivar. La denúncia va ser admesa a tràmit per la jutge Beatriz Biedma, que, gairebé un any després, va acabar acordant el processament dels 11 investigats per tràfic d’influències i prevaricació administrativa.
"Retalls de premsa"
El secretari general de Manos Limpias, Miguel Bernard, es va congratular ahir que aquest procediment judicial no s’hagi eternitzat. "La denúncia per retallades de premsa ja no cola", va defensar, amb referència al que considera "un mantra" que van utilitzar els que volien perjudicar-los i que el cas no tirés endavant.
