Corrupció
Puente esclata davant la tempesta judicial contra el PSOE: «Es vol enderrocar un Govern amb mètodes no democràtics»
Després de la crida de Pedro Sánchez a fer pinya i resistir, els socialistes han sortit en tromba per mostrar la seva indignació i atacar el que consideren una «sincronització» dels temps judicials i els de l’oposició
Iván Gil
El ministre de Transport, Óscar Puente, ha sembrat sospites sobre els casos judicials que acorralen el PSOE fins al punt d’assegurar que «es vol enderrocar un Govern mètodes no democràtics». Pel «calendari», amb referència als temps marcats per la justícia i la concatenació de causes, per les «filtracions» de causes que estan sota secret i, finalment, per la «utilització» política d’aquestes per part de l’oposició. «Això el PSOE ni ho consentirà ni ens doblegarà ni ens doblegarà», ha conclòs en declaracions als passadissos del Congrés.
Un pas més en la reacció a l’ofensiva de partit i Govern, que des d’aquest dimecres repetien en privat «no ens doblegaran». El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ja va marcar la línia aquest matí a l’agitar la bandera del ‘lawfare’ com a escut i qüestionar com un «absolut xou» registres com el de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil a Ferraz. El també secretari general dels socialistes canaris tampoc ha tingut objeccions a assegurar sense embuts que el ‘lawfare’ o guerra bruta judicial «existeix».
Després de la crida de Pedro Sánchez a fer pinya i resistir, els socialistes han sortit en tromba per mostrar la seva indignació i atacar el que consideren una «sincronització» dels temps judicials i els de l’oposició. «Els temps de la política i de la justícia s’acomoden», ha dit el ministre de Transport per justificar com una «obligació democràtica» denunciar-ho.
Puente ha tirat de greuge comparatiu per argumentar la seva anàlisi i assegurat que hi ha una «sèrie de causes» contra els socialistes que no s’obren en el cas d’altres formacions polítiques. «Avui el secretari d’Estat d’Interior declara en una causa en la qual han tret el nom de Mariano Rajoy de determinats informes», ha exemplificat amb referència al cas Kitchen.
Amb referència a les causes que afecten familiars de Pedro Sánchez o la mateixa sentència condemnatòria contra el Fiscal General de l’Estat per revelació de secrets ha conclòs que «hi ha causes que no se sostenen». Unes opinions que, segons ha traslladat, compartiria la militància socialista, entre la qual ha dit percebre una «profunda indignació» i «afartament».
«En les casualitats no crec»
En línia amb el també expressat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, el titular de Transports ha assegurat que «en les casualitats no crec», després d’incidir en els procediments, els calendaris i les filtracions. «Sabem distingir entre el que és una coincidència i una casualitat del que no ho és», va apuntar el president durant la inauguració del II Fòrum Prensa Ibérica sobre pau i seguretat a Europa.
Com altres membres del Govern, Torres ha rebaixat la pressió del PNB, el president del qual, Aitor Esteban, va tornar a demanar aquest dijous un avançament electoral. «Són opinions respectables, però no són més que això», va replicar per afegir que la decisió de convocar eleccions correspon únicament al cap de l’Executiu i que l’altra via per a un canvi de govern passa per una moció de censura.
A l’Executiu consideren que una moció de censura no tindria els suports necessaris. Tant és així, que Torres ha al·ludit a l’ús d’aquesta eina legal i desafiat Alberto Núñez Feijóo que la utilitzi «valentament».
