El Regne Unit i Polònia estrenyen la cooperació davant Rússia
Lucas Font
El Regne Unit i Polònia han firmat aquest dimecres un nou tractat de cooperació en matèria de seguretat i defensa. L’acord, ratificant durant la visita a Londres del primer ministre polonès, Donald Tusk, té com a objectiu reforçar l’aliança entre els dos països davant l’amenaça de Rússia i suposa un pas més en l’estratègia d’acostament a Europa impulsada pel primer ministre britànic, Keir Starmer, que ja va tancar acords similars amb Alemanya i amb França en els mesos posteriors a la seva arribada a Downing Street el 2024.
Els dos països s’han compromès a treballar conjuntament en la fabricació d’armes d’última generació, inclosos sistemes de defensa aèria i antimíssils. També reforçaran l’ús de sistemes no tripulats al flanc oriental de l’OTAN, que seran operats i supervisats per tropes sobre el terreny, i duran a terme exercicis conjunts a "gran escala" per millorar la resposta a les incursions de drons enemics i als atacs electrònics, inclosos els ciberatacs i les campanyes de desinformació.
"El Regne Unit i Polònia ja són aliats i amics pròxims, però els reptes a què s’enfronta Europa exigeixen una col·laboració encara més sòlida", va assegurar Starmer poc abans de la firma de l’acord. "Aquest tractat suposa l’avanç més gran en la nostra relació en matèria de defensa i seguretat en tota una generació, ja que ens permet fer front a les amenaces de seguretat modernes".
La guerra a Ucraïna i la inestabilitat en el pla internacional ha obligat Starmer a accelerar l’acostament a Europa després del Brexit, especialment en matèria de seguretat i defensa. El primer ministre va insistir fa tot just unes setmanes en la seva intenció de posar el Regne Unit de nou "al cor d’Europa", tot i que per ara molts dels acords aconseguits s’han fet de forma bilateral. La pròxima cimera entre el Regne Unit i la Unió Europea, prevista per a aquest estiu, serà una nova oportunitat per mesurar la disposició de les dues parts a tancar acords en altres àmbits, inclòs el comerç i la mobilitat.
