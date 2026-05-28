II Fòrum sobre Pau i Seguretat a Europa
Illa defensa que Catalunya jugui un rol rellevant en la indústria de defensa: «La seguretat és la primera de les llibertats»
Aitor Moll: «No hi haurà prosperitat sense seguretat, no hi haurà una Europa forta si no és capaç de defensar-se»
Sara González
Catalunya té prou «pes i rellevància» a Europa per exercir un rol industrial a garantir la seguretat en ple canvi d’època. Aquesta és la defensa que ha fet el president de la Generalitat, Salvador Illa, al II Fòrum de Prensa Ibérica sobre Pau i Seguretat a Europa, on ha argumentat que amb el sisme geopolític que s’està vivint cal entendre la seguretat com «la primera de les llibertats», per la qual cosa Catalunya no pot quedar al marge d’un sector en el qual compta amb potencial tecnològic i industrial, així com en el de la investigació.
«Tenim capacitats industrials i un paper important a jugar i el Govern acompanyarà i està desplegant polítiques, però ho ha de fer el sector, que ja s’està posicionant adequadament en aquest repte col·lectiu», ha assegurat fent una crida a potenciar l’anomenada tecnologia dual, els treballs de la qual tant poden estar enfocats a un ús civil com de defensa.
El president ha afirmat que garantir la seguretat dels ciutadans és la «primera de les obligacions» que pugui tenir un govern, però que si alguna cosa estan constatant els mandataris és que ja no són suficients els estats per assegurar-la i que per això és Europa l’espai on cal «federar-se». Especialment tenint en compte que el «principi de desconfiança» ha acabat aterrant a l’OTAN perquè hi ha dubtes de si, en aquests moments i amb el paper que estan exercint els Estats Units sota la batuta de Donald Trump, es compliria l’article cinc, el que estableix el principi de defensa col·lectiva que dicta que un atac a un país membre serà considerat un atac contra tots.
Davant aquest escenari, Illa ha cridat a «no conformar-se amb ser mers espectadors» per passar a ser «actors», una cosa per a la qual és necessari tenir «voluntat política» perquè la Unió Europea no es resigni a ser només un espai comercial i econòmic. «Hem d’incrementar l’acció política i defensiva i destinar recursos», ha conclòs. I on hi hagi capacitat d’influència i recursos, ha afirmat, ha d’estar Catalunya esprement tota la seva capacitat.
Aquí, el president s’ha recreat especialment a argumentar que és una «falsa dicotomia» quan s’assegura que gastar més en seguretat i defensa anirà en detriment de la inversió en l’estat del benestar. «El primer requisit d’una política de seguretat és una societat cohesionada i no fracturada», ha defensat. Segons ell, els recursos de més haurien d’obtenir-se, d’una banda, de la «generació de prosperitat», una cosa que ha dit que estan fent Catalunya i Espanya; i, de l’altra, d’un «canvi d’escala» en la producció. «Si passem de fer 27 tancs a un d’europeu guanyem en eficiència», ha remarcat en una referència velada a l’objectiu futur d’aconseguir un exèrcit europeu comú.
Illa ha fet aquesta reflexió durant la inauguració de la trobada organitzada per EL PERIÓDICO, Prensa Ibérica i ‘Actius’ que aborda les oportunitats de la indústria de la seguretat en l’actual context europeu i el paper que pot exercir Catalunya en el desenvolupament d’aquest sector com a motor econòmic. El fòrum està patrocinat per Aeros, l’Ajuntament de Barcelona, EM&E, la Generalitat de Catalunya, Indra, Oesía, Sateliot i TRC.
