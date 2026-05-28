II Fòrum Prensa Ibérica sobre pau i seguretat a Europa
Illa, davant les investigacions judicials que assetgen el PSOE: «Si algú creu que ens doblegarà, no ho aconseguirà»
L’Audiència Nacional demana al PSOE documentació sobre la campanya electoral d’Illa el 2024
El jutge situa la carta a la ciutadania de Sánchez en l’inici de la trama del PSOE per «desestabilitzar» les causes judicials contra el Govern
Sara González
«Si algú creu que ens doblegarà, jo li dic: que faci el que vulgui, però no ho aconseguirà». Així s’ha pronunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en plena tempesta de casos judicials que assetgen el PSOE i just l’endemà que l’Audiència Nacional hagi sol·licitat també informació sobre lacampanya electoral del PSC el 2024. En la inauguració del II Fòrum Prensa Ibérica sobre pau i seguretat a Europa, Illa ha proclamat que «respecta» la justícia, però que això no suposa que els socialistes siguin «ingenus».
De fet, ha insinuat que hi ha un mòbil que va més enllà de l’àmbit estrictament judicial després de les causes que estan proliferant en les últimes hores i que afecten tant la família de Pedro Sánchez com José Luis Rodríguez Zapatero i, ara també, a la seu de Ferraz després de l’entrada de l’UCO ordenada pel jutge Pedraz aquest dimecres: «Sabem distingir entre el que és una coincidència i una casualitat del que no ho és».
El president de la Generalitat ha fet una contundent diatriba sobre això. La seva reflexió ha arrencat recordant que la democràcia descansa sobre dos conceptes: la veritat i la pluralitat. Quant al primer, ha advertit que, tard o d’hora, «sempre s’imposa». El PSC va defensar en un comunicat que ha «respectat en tot moment la legislacióelectoral «durant la campanya després dela qual Illa es va convertir en president i ha aportat tota la documentació enviada a la Sindicatura de Comptes sobre el seu finançament com requeria l’Audiència Nacional en la interlocutòria sobre el cas Leire Díez».
I quant a la pluralitat, ha advertit que el seu significat passa pel contrast de les «diferents visions» polítiques que puguin existir, però tenint com a principal objectiu el «bé comú» i no «destruir i ancorar el que pensa diferent». No ho ha verbalitzat directament, però del seu discurs es desprèn que considera que el setge judicial als socialistes té a veure amb un intent de fer caure per la via dels tribunals el Govern de Pedro Sánchez.
- Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic davant del punt de la caiguda a Collbató
- Ramon Mirabet substituirà Manu Guix, ingressat per pneumònia, a l’Abadal Fest
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
- La Xixo obrirà un nou local a Manresa a finals de juny
- El carter de Correus a Manresa a qui han donat l'alta tot i anar amb crossa: 'No puc repartir cartes així
- Grup Aquacenter, amb seu a Santpedor, quadruplica la seva facturació en 4 anys, fins als 100 milions
- El refugi de Gerard Piqué a Catalunya: un poble de 400 habitants de la Cerdanya
- Les llars de La Parada d’Ampans a Manresa obriran el juny i donaran feina a 50 professionals