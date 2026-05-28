Sánchez se centra a negar el finançament irregular i el PSOE apel·la a la resistència
El president promet actuar amb contundència "si hi ha comportaments irregulars nous" dins el partit i descarta un avanç electoral
Iván Gil
La nova tempesta judicial al PSOE ha "sorprès" al Govern quan encara no s’havien recuperat del xoc per la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. La primera reacció a la defensiva es va centrar a negar qualsevol relació amb un presumpte finançament irregular. Una cosa que el PP es va encarregar d’agitar durant la sessió de control al Congrés, al mateix temps que la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil entrava a Ferraz i abans de conèixer-se les imputacions en el marc de la investigació sobre una suposada trama destinada a "desestabilitzar" causes contra el Govern. El finançament irregular és la principal línia vermella dels socis per deixar caure l’Executiu, com va recordar el portaveu d’ERC, Gabriel Rufián.
Pedro Sánchez va sortir ahir al pas provant de desmuntar la "notícia falsa del finançament irregular". En roda de premsa des del Vaticà, després de la seva audiència amb el papa Lleó XIV, també va defensar l’ara imputada gerent del PSOE, Ana María Fuentes: "Ha portat els comptes de manera escrupolosa". Tant en el PSOE com en el Govern van assegurar assabentar-se per la premsa de l’entrada de l’UCO a Ferraz i desconèixer els detalls de la investigació, que situa l’exsecretari d’organització, Santos Cerdán, al capdavant de la presumpta trama amb altres investigats com la mateixa gerent o l’exmilitant Leire Díez.
"Sincronització"
De xoc en xoc, l’Executiu va respondre qüestionant la "sincronització" entre el PP i els tribunals. Tornant així a lliscar pel pendent del lawfare, tot i que apel·lant en públic a col·laborar amb la justícia i a actuar amb contundència "si hi ha comportaments irregulars nous" al PSOE. "Que s’investigui tot. No tenim res a amagar", traslladaven per la seva banda fonts de la direcció federal socialista sense deixar d’apuntar al mateix temps que certes actuacions "generen desconfiança en la justícia" al preguntar retòricament "per què el PP ho sabia [que l’UCO entraria a Ferraz] i nosaltres no". Això és que "van compassats", argumentant que les preguntes dels populars sobre l’assumpte en la sessió de control "no van ser improvisades".
El president del Govern va sortir al pas de les pressions de figures del seu partit com Emiliano García-Page, que reclamen avançar les generals. Ho va descartar i va justificar consumar la legislatura amb l’"estabilitat" i, amb ella, combatre amb millors números econòmics la crisi energètica. "No puc convocar eleccions per interessos partidistes, sinó per l’interès general dels ciutadans", va dir.
La baula feble del Govern continuen sent els socis, després de l’avís del PNB que va apujar la pressió qualificant d’"irresponsable" prolongar la legislatura més enllà d’aquest 2026. Ahir al Senat, tant els nacionalistes bascos com Junts es van abstenir al Senat a una moció del PP per convocar eleccions. De moment, tots dos han assegurat que no recolzarien una moció de censura que necessitaria Vox en l’equació.
Subscriu-te per seguir llegint
- Millors cremes solars segons l'OCU: els quatre més recomanats per a aquest estiu
- Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic davant del punt de la caiguda a Collbató
- Tres afectats per un nou incident químic a Aqualimp de Manresa, que obliga a confinar un sector del polígon de Bufalvent
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- L’actual Papa de Roma ja ha estat a Montserrat
- Isak Andic va patir una caiguda tres mesos abans de la seva mort
- Territori respon al veí de Guils a qui se li nega el descompte del túnel del Cadí per teletreballar: 'En el seu cas, no hi ha mobilitat obligada
- El carter de Correus a Manresa a qui han donat l'alta tot i anar amb crossa: 'No puc repartir cartes així