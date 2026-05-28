Audiència al Vaticà
Sánchez i Lleó XIV exhibeixen sintonia en defensa de la pau i el desafiament de la IA
El Pontífex rep el president del Govern central a escassos dies de la visita que farà a Espanya al juny
"Lleó XIV és una brúixola moral en la lluita contra la injustícia", afirma el dirigent
Irene Savio
Puntual gairebé al minut, Pedro Sánchez va entrar ahir al Cortile San Damaso, el pati renaixentista on els papes reben els caps d’Estat, on els cotxes oficials entren a poc a poc i les càmeres esperen amb paciència de sentinella. Allà, després de ser rebut per l’arquebisbe bosnià Peter Rajic, nou prefecte de la Casa Pontifícia, el cap del Govern espanyol va anar a la tercera lògia, on es troba la biblioteca i on Lleó XIV l’esperava per al primer cara a cara entre tots dos des que Robert Prevost ocupa la cadira de Pere. Una trobada amb molt protocol i, segons es va dir després, també amb bastanta sintonia.
Els dos protagonistes així ho van remarcar. Primer, el Vaticà, que cap a les onze del matí va emetre un comunicat expressant satisfacció per la visita de Sánchez. Durant les cordials converses mantingudes a la Secretaria d’Estat, es va referir a l’imminent viatge apostòlic del Sant Pare, senyal de les bones relacions que hi ha entre la Santa Seu i Espanya", van escriure. "A continuació, es va fer referència a algunes qüestions d’interès comú, com la necessitat de fomentar un diàleg fructífer entre l’Església local i les autoritats governamentals, així com entre els diversos components de la societat civil, basat en el respecte mutu i orientat a la promoció del bé comú", van afegir.
Poc després, cap al migdia, Pedro Sánchez va aparèixer davant els mitjans de comunicació en la representació diplomàtica d’Espanya davant la Santa Seu i va relatar que la seva trobada al Vaticà havia durat uns 45 minuts. El president del Govern va elogiar el Papa. Lleó XIV, va dir, és "una brúixola moral en la lluita contra la injustícia i en el compromís d’estar sempre del costat dels més febles". El Papa, segons ell, està fent "una cosa revolucionària" en aquests temps, que és manifestar "empatia" davant "les desraons" del món, segons va afirmar el president espanyol, abans de carregar contra l’agenda de l’extrema dreta i defensar l’agenda del seu Govern.
Dignitat humana
"El Papa, amb els seus posicionaments tan clars, és una inspiració en un món molt necessitat d’aquesta, de la inspiració. La seva paraula ens impulsa a defensar la dignitat humana, protegir els més vulnerables, treballar per l’esperança d’un món que abandoni el camí de la guerra i torni a la pau. En definitiva, un món millor", va afegir, al rebutjar que estigui pensant en la pròxima visita a Espanya de Lleó XIV com una manera de publicitar el suport per a les seves polítiques. "No estem pensant en absolut en això", va afegir.
Sobre el contingut de la reunió amb el Papa, el president va descriure "una certa sintonia" entre ell i el Papa, en particular en la defensa de la pau, la lluita contra la pobresa i els assumptes migratoris, temes que, va remarcar "estaran molt presents en el viatge del Papa a Espanya".
Sobre la intel·ligència artificial (IA), Sánchez també va ser categòric: Lleó XIV "té raó", va dir. "La IA ho és tot menys neutral, i ho estem veient", va afegir, abans de felicitar el Papa per haver centrat en aquest assumpte la seva primera encíclica, la Magnifica Humanitatis, presentada dilluns.
De l’encíclica, Sánchez se’n va emportar a casa una còpia enquadernada, regal de Lleó XIV, juntament amb un llibre d’art i una mètopa que representa un pilar elevant-se sobre runa: metàfora, va explicar el mateix Pontífex, de l’obligació que tenen els líders de construir la pau.
Una mirada humanista
"Hem estat d’acord que necessitem una IA que anteposi una mirada humanista alineada amb els principis i valors que representen la humanitat. Només el multilateralisme pot dotar-nos d’aquestes regles comunes, per expandir aquesta magnifica humanitat de la qual el Papa parla en la seva encíclica", va afegir Sánchez.
El dirigent socialista, per la seva banda, li va regalar al Papa una escultura artesanal d’un cavall espanyol, com a testimoni dels vincles històrics entre els cavalls espanyols i el Papat.
Sánchez va arribar al Vaticà després de citar en dues ocasions el Pontífex en el seu discurs de dimarts a la FAO, en particular per les seves crides a desarmar la IA. "De camí a Roma i a la trobada amb el Papa, una convicció compartida: o posem el progrés al servei de les persones, o el futur serà la condemna de generacions senceres", havia escrit el cap del Govern a les xarxes abans d’emprendre i el viatge.
- Millors cremes solars segons l'OCU: els quatre més recomanats per a aquest estiu
- Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic davant del punt de la caiguda a Collbató
- Tres afectats per un nou incident químic a Aqualimp de Manresa, que obliga a confinar un sector del polígon de Bufalvent
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- L’actual Papa de Roma ja ha estat a Montserrat
- Isak Andic va patir una caiguda tres mesos abans de la seva mort
- Territori respon al veí de Guils a qui se li nega el descompte del túnel del Cadí per teletreballar: 'En el seu cas, no hi ha mobilitat obligada
- El carter de Correus a Manresa a qui han donat l'alta tot i anar amb crossa: 'No puc repartir cartes així