"Tot està dissenyat"
Dirigents socialistes veuen una mà negra després de l’acumulació de casos judicials en contra seu, per fer caure el Govern: "Res és casual", afirmen.
Luis Ángel Sanz
El cas Zapatero, el judici amb jurat a Begoña Gómez, el judici a David Sánchez, la pròxima sentència del cas Mascaretes o la interminable intervenció de la Guàrdia Civil ahir a la seu federal del PSOE... Tot alhora a tot arreu... A la infinitat d’investigats socialistes, ahir s’hi va afegir la imputació de l’actual gerent del partit, Ana Fuentes, per la seva implicació en una presumpta trama dirigida a desestabilitzar els procediments judicials que afectaven el Partit Socialista o el Govern de Pedro Sánchez. Aquesta acumulació en el temps de casos i actuacions judicials "no és casual" per a la majoria dels dirigents del PSOE consultats.
Més d’un centenar de periodistes van transmetre durant tot el dia d’ahir la imatge d’una seu del PSOE ocupada per la policia. Va ser la imatge d’un ensorrament narrat en directe i durant més de 12 hores. En la direcció socialista, dirigents federals, molts regionals i nombrosos diputats s’escampa un enorme cansament i la sensació que s’ha posat en marxa una operació d’Estat per tombar Pedro Sánchez i el seu Govern. Fins i tot treballadors de Ferraz ho comparteixen.
"Tot està perfectament dissenyat, res és casual i hi ha una evidència indiscutible: molta gent molt poderosa vol acabar amb aquest Govern", assegura un membre de la cúpula socialista a EL PERIÓDICO. La impressió en tot el partit és que "les casualitats no existeixen" i que darrere de totes aquestes decisions judicials hi ha una mà negra que pretén tombar l’Executiu socialista. El ministre per a la Transformació Digital i líder dels socialistes a Madrid, Óscar López, va assenyalar: "Sobre el calendari [judicial], com més gran es fa un, menys creu en les coincidències".
L’ombra d’Aznar
I a la retina de tots apareixia l’expresident José María Aznar, que dimarts va difondre somrient un vídeo en el qual tornava a instar a l’acció: "Qui pugui fer, que faci" davant la "insostenible" situació actual d’Espanya.
En el cas concret que va motivar el requeriment de documentació a Ferraz, la presumpta trama en què l’exmilitant Leire Díez va mirar d’influir o desestabilitzar les investigacions judicials que impliquen el PSOE, tots els consultats van carregar la responsabilitat sobre l’exsecretari d’Organització expulsat del PSOE i ara a la presó, Santos Cerdán. La majoria dels dirigents socialistes asseguren no estar preocupats per aquest últim cas des del punt de vista judicial i penal: "Quina trama si s’ha confiat a Leire Díez", ironitzava un alt càrrec del Govern. "Tota la responsabilitat, evidentment, és de Santos Cerdán", acabava dient.
