La trama va preparar 300.000 euros per extorsionar el fiscal que els investigava
José Grinda va denunciar davant el seu cap d’Anticorrupció un intent de desprestigiar-lo per part de Leire Díez i Pérez Dolset
Tono Calleja Flórez
La presumpta trama del PSOE liderada per l’exsecretari d’Organització Santos Cerdán va preparar 300.000 euros per intentar extorsionar el fiscal d’Anticorrupció que els investigava, José Grinda. Precisament, aquest funcionari públic va denunciar davant el seu cap a Anticorrupció, Alejando Luzón, un intent d’extorsió per part de Leire Diez. Així consta en la interlocutòria del jutge Santiago Pedraz en què es revela l’"operació PSOE" portada a terme per la "lampista" dels socialistes.
"A l’esmentada trama es va unir, per interessos particulars, Javier Pérez Dolset, investigat en diferents causes a l’Audiència Nacional en les quals José Grinda era l’encarregat". I ho va fer, prossegueix el jutge, "intentant aportar informació compromesa d’aquest fiscal", completa la interlocutòria. La resolució de Pedraz detalla que aquest empresari també va aconseguir "informació reservada" de diferents causes judicials a la recerca de dades "comprometedores" dels comandaments de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil –entre els quals es trobava el tinent coronel Antonio Balas–, del fiscal en cap de l’Anticorrupció, Alejandro Luzón, i del mateix Grinda, que va asseure al banc dels acusats Pérez Dolset pel cas de corrupció Zed Worldwide.
Exviceministre de Chávez
En el propòsit de desprestigiar Grinda també hi va participar l’advocat Ismael Oliver, el client del qual Nervis Villalobos, exviceministre d’Energia del Govern d’Hugo Chávez entre 2004 i 2006, va ser investigat en els casos Duro Felguera i Columbus per aquest fiscal. El nom de Villalobos apareix en el cas Zapatero com un dels ciutadans veneçolans que van utilitzar la presumpta xarxa de blanqueig destapada en la causa contra l’expresident del Govern.
Segons el jutge, Pérez Dolset va intentar sense èxit "condicionar l’actuació del fiscal en aquests procediments" utilitzant el testimoni d’una persona amb qui mantenia un plet. "En el marc d’aquesta col·laboració entre Leire Díez, Ismael Oliver i Nervis Villalobos" aquests investigats van apuntar "la possibilitat d’abonar 300.000 euros al fiscal Grinda per, entre altres coses, arxivar els seus procediments", tot i que havia de reconèixer que havien "sigut fruit o conseqüència d’actuacions abusives".
En concret, Leire Díez va informar la resta d’integrants de la trama que la dona que mantenia un plet amb Grinda s’anava a reunir el 25 d’octubre del 2024 amb "el número tres del partit", una trobada que segons els agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil "va tenir lloc a la seu del PSOE". En particular, Henry Molano Moreno va mantenir una conversa amb Leire Díez en la qual aquest li va agrair el tracte prestat a Miriam estenent la gratitud a ‘Santos i a Juan’", diuen els agents en el seu ofici policial, que prossegueixen: "Constan reflectits en l’atestat tota una sèrie de missatges intercanviats entre Leire Díez i aquest Nervis Villalobos per facilitar el contacte amb Miriam Serrano a la seu del PSOE entre el 24 i 25 d’octubre del 2024".
Leire Díez va informar després l’expresident de la Societat Estatal de Participacions Estatals (SEPI) Vicente Fernández Guerrero que "Santi" li havia dit "a la noia de Jaén [...]". A partir d’aquesta data es van succeir els contactes amb l’esmentada dona, Miriam Serrano, fent-li saber que es trobava "preparant coses contra el tiparraco", en al·lusió al fiscal Grinda, a qui ha denunciat en diverses ocasions. Totes les causes han sigut arxivades. En una entrevista, la dona que mantenia el plet amb el fiscal va reconèixer que les accions legals que havia emprès contra Grinda "no li havia costat res" perquè l’estaven ajudant "diversos advocats i periodistes".
Grinda, per la seva banda, va declarar als jutjats de Madrid que en una trobada amb el periodista Pere Rusiñol aquest li va entregar dos folis en què se li sol·licitava arxivar diverses causes.
