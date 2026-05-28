Trump rebutja un pacte que permeti a l’Iran controlar l’estret d’Ormuz
La Casa Blanca nega l’esborrany difós per la televisió de Teheran i avisa que no hi haurà alleujament de sancions ni desbloqueig de fons congelats
Irene Benedicto
Donald Trump va descartar aquest dimecres qualsevol acord que permeti a l’Iran exercir control sobre l’estret d’Ormuz. "Són aigües internacionals, ningú les controlarà. Es vigilarem. Les vigilarem, però ningú les controlarà", va afirmar el president dels EUA durant una reunió de gabinet a la Casa Blanca. Amb aquest missatge, responia a l’esborrany difós per la televisió estatal iraniana, que apuntava a un esborrany d’acord per restablir el tràfic marítim.
Segons aquest document, Teheran es comprometria a recuperar en un mes els nivells de tràfic comercial previs a la guerra. La gestió es faria en coordinació amb Oman, país que apareix en el text com a actor rellevant per desbloquejar la situació. No obstant, la Casa Blanca va negar l’existència d’aquest document i Trump va rebutjar de ple aquesta possibilitat.
Trump va anar un pas més enllà i va endurir el to contra Oman, en cas que no cooperés amb els interessos nord-americans. "Oman es comportarà com tots els altres o haurem de bombardejar-los", va assenyalar, per matisar a continuació: "Ells ho entenen. Estaran bé". El president va insistir que l’estret s’ha d’estar obert a tots, una cosa que contrasta amb la insistència que els Estats Units pretenen mantenir vigilància directa sobre la ruta.
Trump va negar també que s’estigui negociant un alleujament de sancions o el desbloqueig de fons iranians congelats. "No, no estem parlant de cap alleujament de sancions ni de donar diners. Ni sancions, ni diners, ni res", va afirmar.
L’esborrany iranià contemplava que els Estats Units aixequessin el setge a ports i vaixells iranians imposat com a represàlia al bloqueig d’Ormuz. També incloïa una retirada de les forces nord-americanes a prop de l’Iran. Washington ho nega.
La paella pel mànec
El suposat preacord tampoc inclouria un pacte nuclear immediat. La idea, segons les filtracions, seria estendre la treva durant 60 dies i negociar després la limitació de l’enriquiment d’urani per part de Teheran.
Trump va mirar de presentar-se com si tingués la paella pel mànec, i que són els iranians a qui els corre pressa un acord. "L’Iran té moltes ganes d’arribar a un acord. Fins ara no hi hem arribat. No estem satisfets amb això, però ho estarem o tindrem simplement que acabar la feina", va dir.
El mandatari va afirmar que les negociacions estan "anant molt bé", tot i que va tornar a amenaçar de reprendre l’ofensiva militar suspesa des de l’abril després de l’alto el foc. Si Teheran entrega el que Washington exigeix, va dir, serà "formidable"; si no, va advertir, el secretari de Defensa (anomenat per Trump com a "de Guerra"), Pete Hegseth, "acabarà amb ells".
També va mirar de donar la imatge que no té pressa per tancar un pacte abans de les eleccions de mig mandat de novembre. Això contrasta amb l’incessant augment del preu del combustible i el cost de vida, una cosa que està exasperant l’electorat, segons els sondejos de les últimes setmanes.
Trump es va mostrar desafiant a l’assenyalar que, segons ell, l’Iran intenta allargar les negociacions per pressionar-lo amb l’impacte econòmic de la guerra. "Van pensar que em farien esperar", va dir. I va rematar: "No m’importen les eleccions de meitat de mandat".
Rubio defensa la via diplomàtica
El secretari d’Estat, Marco Rubio, va evitar oferir detalls concrets, tot i que va reconèixer avenços. "Crec que hi ha hagut cert progrés i cert interès, i veurem en les pròximes hores i dies si es pot avançar", va explicar. També va remarcar que "la diplomàcia sempre és la primera opció" va dir, com a contrapès amb les declaracions del president.
Mentrestant, els Estats Units i l’Iran han intensificat els seus contactes a través de mediadors pakistanesos per tancar un acord que posi fi a la guerra i desbloqueig Ormuz. Rubio va afegir que Trump té "altres opcions" si les converses no donen el resultat que busca.
Trump va vincular, a més, la normalització de les relacions entre països àrabs i Israel a fi de la guerra. Va dir que està "demanant amb força" que l’Aràbia Saudita i Qatar s’afegeixin als Acords d’Abraham, impulsats durant el seu primer mandat, tot i que va evitar afirmar que un pacte amb l’Iran depengui d’aquest pas.
Trump també va rebutjar que Rússia o la Xina puguin fer-se càrrec de les reserves iranianes d’urani altament enriquit. "Això no em faria sentir còmode", va afirmar. El president va assegurar que ara podria aconseguir-se un "bon acord" amb l’Iran, però va justificar la demora al·legant que busca alguna cosa més. "Ha de ser perfecte", va dir.
