Causa oberta
El TSJC investiga Elena per unes contractacions irregulars a Altafulla
Les indagacions se centren en la prestació d’assessorament jurídic per part d’una empresa vinculada a l’exconseller, que defensa la seva innocència
J. G. Albalat
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha decidit assumir la competència d’una investigació oberta al Tribunal d’Instància del Vendrell en què està implicat el diputat d’ERC al Parlament Joan Ignasi Elena com a "cooperador necessari d’un delicte de prevaricació", segons va comunicar ahir l’alt tribunal català. Per aquest mateix cas està sent investigat, tot i que al Tribunal Suprem, el que va ser alcalde d’Altafulla entre el 2011 i el 2019 i ara diputat al Congrés, Fèlix Alonso Cantorné, de Sumar en Comú.
El TSJC ha iniciat un procediment, d’acord amb el criteri de la fiscalia, per assumir les indagacions, ja que Elena, per la seva condició de diputat, és aforat. L’obertura d’aquesta causa es deu als "indicis" existents respecte al diputat d’ERC en l’exposició raonada remesa per la jutge del Vendrell que fins ara s’ha fet càrrec de la instrucció. Fonts pròximes a Elena neguen qualsevol mala praxi. En la mateixa causa hi figura com a investigada una altra persona que no té la condició d’aforat. És Joan Herrera, exlíder d’ICV que el 2015 va deixar la primera línia política. Segons la resolució del TSJC, "una de les conductes investigades consisteix" presumptament que els investigats es van concertar "en el seu propi interès" i "violentant els principis i les regles que regien" en matèria de contractació pública, que exigirien una licitació pública i no discriminatòria.
Assessorament jurídic extern
En aquest sentit, la interlocutòria, que recull l’exposició raonada de la jutge del Vendrell, precisa que els encausats es van aprofitar de la figura administrativa del contracte menor per contractar suposadament un servei d’assessorament jurídic extern, que estava prestant un despatx d’advocats i que va passar a exercir la firma Sinergia Energia Dret i Medi Ambient –Sinergia EDM–, de la qual eren socis i administradors solidaris, entre d’altres, Joan Ignasi Elena i Joan Herrera. Aquesta contractació es va fer presumptament de manera irregular. Fonts pròximes a Elena defensen la innocència del diputat i exconseller. Argumenten que en tots els casos "està acreditat que els serveis es van prestar efectivament" i que el consistori va rebre "l’assessorament i els treballs encarregats". El seu argument és que es tracta d’un contracte administratiu "mal prorrogat" que al seu dia l’Oficina Antifrau ja va investigar i va descartar que hi hagués delicte penal.
També asseguren que Elena té plena "voluntat" de contribuir a l’"aclariment" de totes les qüestions perquè s’arxivi un procediment que considera "injustificat". A més, assenyalen que els fets investigats són previs al seu accés a la conselleria, que va ser el 2021, i també molt abans de la seva condició de diputat d’ERC, que va estrenar el 2024. Quan va assumir el Departament d’Interior ja estava desvinculat de l’empresa. Segons el TSJC, els serveis d’assessorament van ser facturats per la mercantil Sinergia de manera mensual per un import de 1.300 euros més IVA, amb 13 factures.
