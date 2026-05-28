Resposta a les crisis
La Unió Europea busca reforçar el seu paper com a actor humanitari
La Comissió Europea presenta una estratègia per optimitzar els enviaments d’ajuda als qui més la necessiten
Beatriz Ríos
En un context en què les necessitats d’ajuda humanitària han arribat fins a unes cotes sense precedents, i el món redueix la seva assistència deixant més de la meitat de les persones que l’esperen sense empara, la Comissió Europea va presentar ahir una nova estratègia amb la qual té la intenció de reforçar el paper de la Unió Europea (UE).
Més de 239 milions de persones necessiten ajuda humanitària, vuit vegades més que fa 20 anys. No obstant, el finançament d’ajuda està en mínims també històrics, "deixant sense recolzament vital" gairebé la meitat d’aquestes persones. "La magnitud de les necessitats humanitàries exigeix una revolució en el nostre sistema", va dir la comissària per a la gestió de crisis, Hadja Lahbib, durant una roda de premsa, "una situació sense precedents que exigeix una resposta sense precedents".
La Comissió no va presentar noves xifres, sinó una estratègia amb què espera ser més eficient, més ràpida i garantir que l’ajuda arriba als qui més la necessiten. Una feina que Brussel·les està fent en paral·lel amb altres organitzacions internacionals com les Nacions Unides.
Millorar l’accés
"Hem de protegir l’accés humanitari. L’ajuda ha d’arribar a les persones que la necessiten amb urgència. Sense obstacles. Sense excepcions", va dir Lahbib. "Això significa defensar el dret internacional humanitari, sense importar on es trobi amenaçat. I utilitzar el pes polític d’Europa per obrir portes quan l’ajuda està bloquejada i els civils estan atrapats", va afegir.
En aquest sentit, la comissària va assegurar que l’objectiu és fer de la "diplomàcia humanitària" part central de la política exterior comunitària. Una feina que Lahbib compta a fer mà a mà amb l’alta representant del bloc per a la política exterior, Kaja Kallas.
L’objectiu és garantir l’accés segur dels treballadors humanitaris i que l’ajuda arribi als que més la necessitin.
"En moltes crisis, és l’únic canal que es manté obert quan el diàleg polític s’ha trencat", va reconèixer la comissària europea. També que això de vegades passa per tenir converses incòmodes amb actors incòmodes com els talibans a l’Afganistan, o els rebels de l’M23 a la República Democràtica del Congo.
Aquesta diplomàcia, de vegades, no és suficient. El juliol de l’any passat, la UE va aconseguir un acord amb Israel. El Govern de Benjamin Netanyahu permetria l’arribada d’ajuda a Gaza per evitar la fam. A canvi, el bloc va frenar les sancions per les violacions del dret internacional a la Franja. Un any després, la situació a Gaza continua sent desastrosa, però continua sense haver-hi sancions contra Israel.
Treballadors assassinats
Segons xifres de l’ONU, en els últims tres anys més de mil treballadors humanitaris han sigut assassinats mentre feien la seva feina. Més de la meitat, 560, van morir a Gaza: Altres conflictes particularment perillosos són el Sudan, on 130 han perdut la vida, el Sudan del Sud, on la xifra arriba a 60, i Ucraïna i la República Democràtica del Congo amb 25 morts, respectivament.
La UE va reconèixer que la violència contra els treballadors humanitaris "ha arribat a nivells sense precedents". La Comissió ha llançat un programa per augmentar el suport financer i tècnic, amb entrenament especialitzat, en particular per als treballadors locals. L’objectiu és reduir riscos en l’acompliment de la seva feina, per a si mateixos i també per als civils que atenen.
Més coordinació
D’altra banda, Lahbib va incidir en la necessitat de millorar la coordinació no només amb altres organitzacions sinó amb el servei d’acció exterior del bloc o amb els governs europeus. Això implica "parlar amb una sola veu, transmetre missatges comuns i emprendre accions conjuntes en contextos on es viola el dret internacional humanitari".
Però aquesta coordinació també és necessària per estalviar costos. Amb cada vegada més necessitats i menys diners, cada euro compta. "Estem reformant les cadenes de subministrament humanitàries. La logística representa entre el 60% i el 80% de la despesa humanitària total. Necessitem reduir el malbaratament i estalviar diners", va explicar la comissària.
"Actualment, la majoria de les organitzacions utilitzen el seu propi transport, els seus propis magatzems i els seus propis proveïdors. Aquesta duplicació costa vides i diners", ha dit Lahbib. La comissària ha explicat que la Comissió advocarà per compres conjuntes, compartir magatzems i fins i tot transport per reduir costos, una cosa que el bloc ja ha provat per fer front a crisi com en el cas de l’huracà Melissa a Jamaica.
- Millors cremes solars segons l'OCU: els quatre més recomanats per a aquest estiu
- Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic davant del punt de la caiguda a Collbató
- Tres afectats per un nou incident químic a Aqualimp de Manresa, que obliga a confinar un sector del polígon de Bufalvent
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- L’actual Papa de Roma ja ha estat a Montserrat
- Isak Andic va patir una caiguda tres mesos abans de la seva mort
- Territori respon al veí de Guils a qui se li nega el descompte del túnel del Cadí per teletreballar: 'En el seu cas, no hi ha mobilitat obligada
- El carter de Correus a Manresa a qui han donat l'alta tot i anar amb crossa: 'No puc repartir cartes així