Fitxa tècnica
El 45% demanen a Feijóo una moció de censura i el 42% la rebutgen
El 76% dels votants del PP recolzen que el seu líder impulsi la iniciativa contra el Govern per la imputació de Zapatero
J. R. / A. F.
El setge judicial que s’estreny ara mateix al voltant del PSOE ha revifat el debat sobre la moció de censura contra Pedro Sánchez. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no vol acabar de fer el pas perquè és conscient que podria fracassar perquè els socis parlamentaris del Govern pressionen el president, però l’acaben sostenint en les votacions crucials.
Els populars, a més, creuen que la millor estratègia ara és deixar que els socialistes es continuïn desgastant i no arriscar-se a una votació fallida. Potser per aquesta circumstància, els espanyols mostren una forta divisió sobre la conveniència d’impulsar ara aquesta iniciativa, tot i que els votants del PP semblen tenir-ho més clar.
L’enquesta del GESOP reflecteix que el 45,3% dels espanyols són partidaris que Feijóo presenti ara una moció de censura, però el 42,1% opinen que no és una bona idea. El 12,6% dels entrevistats eviten posicionar-s’hi.
Així, contrasta la divisió que es reflecteix en el conjunt de l’electorat amb la posició dels votants del PP. Tres de cada quatre persones que van votar Feijóo l’any 2023 (76,3%) consideren que el cap de l’oposició hauria de presentar la moció de censura després de l’escàndol que afecta Zapatero, davant el 19,8% que no veuen convenient fer-ho en aquest moment. En l’electorat de Vox, el suport a la moció voreja el 90%.
