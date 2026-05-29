Tempesta judicial i política
El 52% d’espanyols demanen a Sánchez que dimiteixi si es prova el cas Zapatero
El 30% de votants del PSOE reclamen la renúncia del president i el 78% dels ciutadans consideren que el cas afecta també el Govern
La imputació de l’expresident mobilitza el vot de dreta, però sense transvasaments de suport entre blocs
Jose Rico
Per segon any consecutiu, l’ombra de la corrupció castiga el PSOE en l’últim tram del curs polític. Si l’any passat el terratrèmol el va provocar la caiguda de Santos Cerdán, aquest mes ha tingut dues potents rèpliques: la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero, la primera investigació a un expresident del Govern a Espanya, i la presumpta trama que operava des del cor del partit per torpedinar causes judicials que perjudicaven el Govern.
¿Què opinen els espanyols que hauria de fer Sánchez? Una enquesta flaix del Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) feta aquesta mateixa setmana, però abans de l’esclat de l’última causa contra el PSOE amb registres a la seu del partit, mostra que el 52,7% dels ciutadans creu que el president hauria de dimitir si es demostressin les acusacions contra Zapatero. Hi ha un altre 22,9% que considera que Sánchez hauria d’assumir responsabilitats polítiques, però sense renunciar al càrrec. És a dir, tres de cada quatre espanyols (75,6%) exigeixen responsabilitats al cap de l’Executiu en cas que apareguin proves contra Zapatero, sigui amb la seva dimissió o amb alguna altra mesura, com podria ser l’avançament electoral. Només el 18,3% rebutja que Sánchez hagi d’assumir cap mena de responsabilitat.
Però fins i tot dos de cada tres votants del PSOE (66,3%) reclamen responsabilitats al seu líder: el 29,8% creu que hauria de dimitir i el 36,5% no vol que deixi el càrrec, però sí que prengui alguna altra decisió. Per al 32,4% d’electors socialistes, Sánchez no té cap culpa per aquesta investigació. El treball de camp del sondeig, elaborat a partir de 500 entrevistes els dies 25 i 26 de maig, va coincidir amb la publicació del sumari del cas Plus Ultra, en vigílies dels registres a la seu del PSOE.
Els votants de Sumar també volen que Sánchez dimiteixi (26,4%) o que assumeixi alguna altra mena de responsabilitat (36,4%) si es demostren les acusacions contra Zapatero. En els electorats del PP i de Vox, el cap de Sánchez el demanen més del 90% dels votants.
La majoria dels espanyols estan convençuts que el cas Plus Ultra afecta el president i el Govern. Així ho pensen tres de cada quatre ciutadans (77,6%), entre els quals el 48,4% afirma que afecta "molt" el cap de l’Executiu i el 29,2% afirma que "una mica". Entre els qui asseguren que el Govern està afectat hi ha el 67,9% dels votants del PSOE i el 77% d’electors de Sumar.
En conseqüència, quan falta un any per a les eleccions municipals, autonòmiques i generals, un percentatge encara més alt de ciutadans, el 84,2%, creuen que aquest assumpte pot perjudicar electoralment el PSOE.
Canvi de papereta
Més de la meitat dels espanyols (54%), però, afirmen que la investigació a Zapatero no influirà personalment en el seu vot: el 43,6% assenyala que no l’influirà "gens" i el 10,4%, "poc". En canvi, un 24,2% assegura que l’influirà "molt" a l’hora de decidir el vot i el 18,8%, que l’influirà "bastant", fet que vol dir que un 43% de l’electorat podria arribar a canviar de papereta.
Així doncs, l’enquesta del GESOP reflecteix que la imputació de Zapatero ha impactat en la imatge del PSOE i del Govern, però no sembla provocar grans transvasaments de vot entre esquerra i dreta, cosa que confirma un escenari d’alta polarització. El principal efecte polític sembla la mobilització de la dreta en general, però amb Vox com el principal beneficiari. La fidelitat de vot als ultres voreja el 90% i, a més, absorbiria el 23% dels votants del PP. Els populars, amb tot, retindrien el 70% dels electors. La principal fuga dels socialistes és cap a la seva esquerra (9,6% a Sumar i 11,5% a altres partits), però també té un creixent transvasament cap al PP (8,1%) i Vox (5,5%).
