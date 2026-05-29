Fitxa tècnica
El 73% creuen que Zapatero és responsable del cas Plus Ultra
El 85% consideren greus les acusacions, però el 36% també ho veuen com un atac de la dreta per desgastar el PSOE
J. R. / A. F.
La imputació de José Luis Rodríguez Zapatero ha obert el debat sobre la solidesa de les acusacions contra l’exlíder socialista. De moment, el jutge José Luis Calama veu indicis d’organització criminal, tràfic d’influències i altres delictes en el rescat de l’aerolínia Plus Ultra. Però, ¿com veuen aquesta investigació els espanyols? Hi ha un ampli consens sobre la gravetat del cas i la responsabilitat de Zapatero, tot i que també hi ha recels sobre les actuacions del jutge.
L’enquesta flaix del GESOP que s’ha fet aquesta mateixa setmana reflecteix que dos de cada tres espanyols (73,3%) consideren que Zapatero té alguna responsabilitat en els fets dels quals se l’acusa: el 38,2% veuen "clarament" aquesta responsabilitat i el 35,1% la consideren "probable". Només el 13,9% dels entrevistats exculpen l’expresident, que tampoc compta amb la benevolència de l’electorat socialista. Sis de cada deu votants del PSOE (58,5%) assenyalen Zapatero com a responsable dels fets, un percentatge que s’enfila fins al 62,3% entre els votants de Sumar i fins a gairebé la unanimitat en els caladors del PP i Vox.
Al 85,5% dels espanyols els sembla molt o bastant greu el cas que afecta Zapatero, una porció de l’electorat en què s’inclouen tres de cada quatre votants socialistes (75,6%). La majoria dels enquestats no abonen possibles teories conspiradores, tot i que un de cada tres (35,8%) sí que hi percep un rerefons polític: un 62,1% dels enquestats ho consideren un cas greu que s’ha d’investigar fins al final; per a un 16,8% és principalment un atac polític de la dreta per desgastar el PSOE, i un 19% s’alineen amb les dues tesis alhora.
Empresa responsable: GESOP.Tècnica d’investigació: entrevista online.Àmbit d’estudi: Espanya.Població: majors d’edat amb dret a vot.Mostra: 500 entrevistes.Tipus de mostreig: distribució proporcional per les variables de sexe, edat, comunitat autònoma i dimensió del municipi. Ponderació final per equilibrar les dades de la distribució de la població.Marge d’error: ± 4,44% en el supòsit de MAS per a un nivell de confiança del 95% i p=q=0,5.Treball de camp: 25 i 26 de maig del 2026.
