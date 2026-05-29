Orriols ultima el fitxatge del Míster Girona 2008 com a candidat a les municipals del 2027
Carlota Camps
A un any de les eleccions municipals, els partits treballen contra rellotge per afinar les seves apostes a les principals ciutats catalanes. Es tracta d’una tasca complexa per a totes les formacions, però ho és especialment per a partits de nova creació com Aliança Catalana. Tot i tenir les enquestes de cara, el partit d’extrema dreta no ha crescut al mateix ritme que les seves expectatives i li està costant trobar candidats més del que la seva direcció esperava.
De moment, continua vacant la plaça de Barcelona. La líder del partit, Sílvia Orriols, havia anunciat que revelaria el nom del candidat el dia de Sant Jordi, el 23 d’abril, però pocs dies abans va recular i va assegurar que la persona prevista s’havia fet enrere a última hora. No obstant això, a Girona sí que estarien ultimant un fitxatge.
Es tracta de l’empresari Marc Villafañe, propietari de diverses clíniques de salut privades de la província de Girona, com Clínica Lloret, Diagnosi per Imatge Sant Feliu, Baix Empordà Mèdic i Palamós Alfamèdic. És llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Girona (UdG), té un postgrau en administració de negocis per l’EAE Business School Barcelona (EAE) i un altre d’enginyeria mecatrònica a la Universitat de Vic (UVic). També és conegut per ser el guanyador del premi Míster Girona 2008.
Està previst que Orriols anunciï la seva candidatura en els pròxims dies, coincidint amb la inauguració de la seva seu a la ciutat de Carles Puigdemont. Aliança Catalana espera esgarrapar vots a la formació de l’expresident al seu propi feu, on els postconvergents repeteixen amb l’exconsellera Gemma Geis com a candidata.
Al marge de les capitals de província —a Tarragona i a Lleida tampoc no estan confirmats els caps de llista—, el partit sí que ha anunciat candidats en diverses ciutats com Amposta, Berga, Reus, Figueres, Tàrrega, Banyoles, Roda de Ter, Tortosa, Sant Vicenç de Castellet, Mataró, Esplugues de Llobregat o Sant Joan de Vilatorrada, a més de Ripoll, on repetirà l’actual alcaldessa i líder de la formació.
