Moviments interns
Els crítics d’ERC no aconsegueixen reunir les firmes per forçar una consulta i trencar els pactes amb Illa
Crítics d’ERC impulsen una consulta interna per trencar el pacte d’investidura amb Illa
Els crítics d’ERC hauran de presentar 772 firmes per forçar la consulta per trencar amb Illa
Quim Bertomeu
ERC no haurà de celebrar una consulta interna a la militància per preguntar si ha de trencar els pactes amb el PSC i Salvador Illa. Els crítics del partit han comunicat aquest divendres que no han aconseguit reunir les firmes necessàries, que feia gairebé dos mesos que buscaven, per poder forçar la votació. Tenien fins aquest divendres a les 19.00 hores per presentar 772 firmes, però aquest matí ja han constatat que no les obtindrien.
Aquesta consulta estava impulsada per un grup de militants entre els quals destacaven Xavier Martínez-Gil, líder del Col·lectiu 1 d’Octubre, i l’exconseller Alfred Bosch. Tots dos, la tardor del 2024, van intentar disputar-li el lideratge del partit a l’actual president, Oriol Junqueras. Ho van fer amb candidatures separades, però compartien en el programa un gran objectiu comú: que ERC deixés de pactar amb el PSC.
A principis d’abril d’aquest any, quan van percebre que ERC no només no es distanciava del PSC, sinó que a més estava negociant els pressupostos d’aquest any, van decidir intentar forçar aquesta votació. Emparant-se als estatuts del partit, van començar un procés formal de recollida de firmes. L’objectiu era, com admetien ells mateixos, no només trencar el pacte d’investidura que vincula ERC amb Illa, sinó també fer descarrilar la negociació pressupostària. Però l’acord tancat la setmana passada, «ha desactivat de facto aquest procés participatiu, buidant-lo de contingut polític», anoten. «Malgrat aquest desenllaç, el Col·lectiu Primer de Octubre vol denunciar amb fermesa el recolzament d’ERC a un PSC-PSOE immers en una profunda crisi política i institucional, agreujada pels reiterats casos de corrupció que l’afecten, així com per l’incompliment dels compromisos adquirits», afegeixen, i demanen a la direcció que escolti les seves reclamacions i sotmeti les decisions a votació de la militància.
Si haguessin aconseguit les firmes, això s’hauria convertit en un seriós contratemps per a la direcció d’Oriol Junqueras, ja que els pressupostos estan en ple tràmit al Parlament, però encara no s’han votat definitivament. Al no haver-les aconseguit, s’aclareix el camí perquè els republicans acabin aprovant els comptes en la votació prevista per al mes de juliol.
Situació interna
L’episodi de les firmes aporta una fotografia aproximada de la situació interna actual d’ERC. Després de la crisi interna que va sacsejar l’organització el 2024, la formació ha recuperat l’estabilitat, però manté el soroll intern. Un soroll que no és capaç de canviar el rumb de l’actual direcció, però que manté l’organització en una tensió latent. L’exemple més recent va ser l ’últim Consell Nacional del partit. Allà, alguns dels seus membres van protestar pel recolzament als comptes d’Illa i per com la direcció havia abordat el debat intern.
La gran prova que mesurarà l’estabilitat del partit seran les eleccions municipals de d’aquí a un any. En aquestes, ERC s’hi juga començar a revertir el cicle electoral descendent que va inaugurar, precisament, en les anteriors eleccions locals del 2023. Si ho aconsegueix Junqueras i la seva aposta estratègica de pactar amb el PSC en sortiran reforçats. Si no ho aconsegueix, els corrents crítics tindran arguments per rearmar-se.
- La jutgessa de Martorell va ordenar intervenir el telèfon de Jonathan Andic després de reobrir el cas
- Pep Guardiola es prepara per viure una temporada a Abu Dhabi i la seva separació amb Cristina Serra no té marxa enrere, segons les Mamarazzis
- Multitudinària celebració de la Festa del Xai de la comunitat musulmana a Manresa
- Ramon Mirabet substituirà Manu Guix, ingressat per pneumònia, a l’Abadal Fest
- Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic davant del punt de la caiguda a Collbató
- Sílvia Orriols serà al balcó de l'Ajuntament de Berga durant la Patum Completa de dijous
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
- L’ofici que José Elías posa per davant de moltes carreres universitàries