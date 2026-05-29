Es reprèn la reunió entre Educació i els sindicats després de més de cinc hores de recés
S'han produït trobades fora de la mesa sectorial entre l'administració i els diversos sindicats
María Belmez / Bernat Vilaró (ACN)
La reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats de la Mesa Sectorial s'ha reprès cap a les 18.45 hores, després de més de cinc hores de recés. La trobada havia de començar inicialment a les 15.30 hores, però s'han produït diverses trobades fora de la mesa sectorial entre l'administració i els diversos sindicats, de manera individual o en petits grups, i això ha retardat l'inici de la reunió de la tarda. Mentre això passava, un grup d'uns 50 docents ha tornat a tallar la Via Augusta.
Al matí, la negociació ha començat a les onze i s'ha allargat fins a les 13.30 hores. La trobada d'aquest divendres, la vuitena, es produeix després que uns 17 membres dels sindicats convocants de les vagues hagin passat la nit tancats al departament.
