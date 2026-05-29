Antiterrorisme

Deu detinguts en una batuda antijihadista a cinc províncies

L'operació antigihadista està sent duta a terme per agents de la Policia Nacional / Europa Press

Juan José Fernández

Madrid

La Policia Nacional va clavar un cop al terrorisme islamista amb la detenció d’almenys 10 implicats en activitats jihadistes, van confirmar a aquest diari fonts del cos. Els arrestos s’estaven portant a terme des de primera hora de dimecres passat, en alguns casos gairebé de manera simultània, en diversos punts de les províncies d’Alacant, Barcelona, Màlaga i Múrcia, així com a la Comunitat de Madrid.

L’operació té un abast ampli i, segons assenyalen fonts pròximes a l’operatiu, el grup desarticulat està en un nivell superior de capacitació per atemptar. Les fonts consultades no descarten que hi pugui haver noves detencions.

