Baròmetre del maig
Enquesta CIS: El PSOE s’estanca i el PP i Vox pugen en un sondeig anterior als casos de Zapatero i Leire Díez
Jose Rico
En ple degoteig de causes judicials que afecten els socialistes, com la imputació de l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero i la presumpta trama per boicotejar investigacions que perjudicaven el partit, el PSOE manté 11 punts d’avantatge sobre el PP al baròmetre de maig del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS). El sondeig es va realitzar en plena campanya de les eleccions andaluses, en les quals el PP va perdre la majoria absoluta i el PSOE va patir una altra patacada, i abans d’esclatar els últims escàndols judicials. Amb tot, l’enquesta detecta una recuperació tant del PP com de Vox, i un estancament del PSOE.
Pedro Sánchez guanyaria les eleccions amb el 36,2% dels vots, només dues dècimes menys que a l’enquesta de l’abril, quan es va disparar a màxims de la legislatura. Alberto Núñez Feijóo puja ara 1,3 punts i se situa en el 24,9% dels sufragis, cosa que deixa la distància entre el PSOE i el PP en 11,3 punts, un punt i mig menys que a l’anterior baròmetre. L’estancament socialista afavoreix tot el bloc de la dreta, ja que Vox també suma un punt i mig fins a arribar al 14,7% de les paperetes, un mes després d’haver patit un important retrocés.
En canvi, Sumar registra un lleuger descens d’una sola dècima, però torna a marcar la seva pitjor dada de la legislatura, amb el 5,7% dels vots. Podem també empitjora les seves expectatives i baixa tres dècimes, fins al 2,5%. I en sintonia amb el creixement de tot el bloc conservador. S’ha acabat la festa s’anota una pujada de set dècimes i es col·loca en el 2,4%, a tot just una dècima d’atrapar Podem.
Les 4.016 entrevistes d’aquest baròmetre es van realitzar entre els dies 4 i 18 de maig, cosa que significa que el treball de camp va acabar l’endemà de les eleccions andaluses i la vigília de la interlocutòria de l’Audiència Nacional que assenyalava Zapatero com a suposat líder d’una trama de tràfic d’influències per rescatar l’aerolínia veneçolana Plus Ultra. En canvi, el sondeig sí que va coincidir amb l’acabament del judici a l’exministre José Luis Ábalos pel cas mascaretes.
La vivenda es manté com a principal problema d’Espanya, marcant un nou rècord, i voreja el 50% de mencions (48,8%), mentre creix la inquietud per la immigració, que apareix en la tercera posició, amb un 18,9%, i la sanitat, que arriba al 17,8% coincidint amb la crisi de l’hantavirus. Com a segon problema nacional repeteix la crisi econòmica, que s’anota un 20,7%.
Crisi de l’hantavirus
I és que, a més de la campanya electoral andalusa, les entrevistes de l’enquesta també van coincidir amb la crisi de l’hantavirus, que va finalitzar el 10 de maig amb l’arribada a Tenerife dels creueristes de l’MV Hondius, l’ingrés a l’hospital Gómez Ulla de Madrid dels 14 espanyols que formaven part del passatge, entre els quals hi va haver un positiu, i el trasllat als seus països de la resta de viatgers.
