Un exministre de Chávez, rere el pagament per comprar un fiscal
La policia va requisar 258.000 euros en efectiu en el registre de l’habitatge de Nervis Villalobos ordenat pel jutge Santiago Pedraz
Tono Calleja Flórez
Agents del Cos Nacional de Policia (CNP) van requisar 258.000 euros en efectiu al registrar el setembre passat, a petició de la Fiscalia de Zuric (Suïssa), la vivenda a Madrid i les oficines professionals de l’exviceministre veneçolà d’Energia Nervis Villalobos, segons expliquen fonts del cas a aquesta redacció. Segons el jutge que investiga el cas Leire Díez, Santiago Pedraz, aquest excàrrec del Govern d’Hugo Chávez, en col·laboració amb el seu advocat, Ismael Oliver, hauria anunciat a la "lampista" del PSOE "la possibilitat d’abonar 300.000 euros al fiscal José Grinda per, entre altres coses, arxivar els seus procediments".
El magistrat Pedraz explica en la seva interlocutòria que en el "propòsit de desprestigiar Grinda també hi va participar l’advocat Ismael Oliver, el client del qual Nervis Villalobos, va ser investigat en els casos Duro Felguera i Columbus per aquest fiscal". En aquest sentit, va mirar de "condicionar l’actuació del fiscal en aquests procediments utilitzant el testimoni d’una dona (Miriam Serrano) que mantenia un plet" contra el representant d’Anticorrupció.
"El número tres" del PSOE
En a la interlocutòria en què Pedraz requeria nombrosa documentació al PSOE s’explica que "el número tres del partit" s’hauria reunit amb aquesta dona a la seu de Ferraz. Una persona de l’entorn de "Miriam Serrano" va arribar a agrair el tracte prestat "estenent la gratitud a Santos i al Juan".
Leire Díez va arribar fins i tot va arribar a assegurar a Miriam Serrano que estava preparant "coses contra el tiparraco", en al·lusió a Grinda. Aquesta redacció ha tingut coneixement que aquesta dona va presentar una demanda civil contra el fiscal, que va ser arxivada de ple. En una entrevista concedida a The Objective Serrano va reconèixer que les accions legals que havia emprès contra Grinda "no li havien costat res" perquè l’estaven ajudant "diversos advocats i periodistes".
Pedraz assegura en la resolució que l’organització de Leire Díez va fer arribar a Grinda un oferiment perquè dugués a terme determinades qüestions, entre les quals hi havia l’arxivament de diverses causes judicials que depenien d’ell o l’aportació d’informació sobre Alejandro Luzón, tot plegat a canvi d’un lloc de treball a l’estranger o, fins i tot, d’un oferiment amb transcendència econòmica.
En una de les agendes intervingudes a Leire Díez, prossegueix el magistrat, es va localitzar una anotació manuscrita que recull: "300.000 euros xra ajudar un fiscal que té un problema amb una menor". I per portar a terme aquest oferiment, "l’organització va comptar amb una persona aliena a aquesta, Pere Rusiñol, que s’hauria reunit amb el fiscal Grinda i traslladat l’oferiment, la qual cosa va tenir lloc el dia 27 de febrer del 2025".
També en el cas Zapatero ha aparegut el nom de Villalobos. En un escrit del 2024 la fiscal Elena Lorente va informar l’Audiència Nacional que la trama implicada en el blanqueig del mercat de l’or veneçolà també havia deixat els seus serveis al que fos viceministre d’Energia de Veneçuela entre el 2001 i el 2006. En la comissió d’investigació de l’operació Catalunya, Nervis Villalobos va culpar Grinda i el seu company Juan José Rosa de la caiguda de Banco Madrid. També va assegurar haver patit "una persecució a Espanya".
