Feijóo: "La batuda"de l’UCO va ser a tot el sanchisme"

El líder del PP assegura que l’Executiu "està podrit" i exigeix eleccions immediates

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i la portaveu popular, Ester Muñoz, ahir al Congrés. | MARISCAL / EFE

Mariano Alonso Freire

Leganés

El president del Partit Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, va pronunciar ahir a Leganés (Madrid) el seu discurs més dur sobre la corrupció des que la setmana passada es va conèixer la imputació de l’expresident del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero. L’endemà del registre de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil durant més de 16 hores de la seu del PSOE a Ferraz, Feijóo va sentenciar: "La batuda de l’UCO va ser a tot el sanchisme, no només a una part".

Els socis d’investidura

A més, el líder de l’oposició, precedit en l’ús de la paraula per l’alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, i pel secretari general del PP de la Comunitat de Madrid, el senador Alfonso Serrano, va concloure: "El Govern està podrit, però la democràcia espanyola no, i la defensarem". Feijóo va tornar a reclamar una convocatòria anticipada de les eleccions generals o que, en el seu defecte, els socis de Sánchez "deixin de donar suport a un Govern sense Pressupostos i sense decència".

No va ser l’únic missatge per als socis parlamentaris que sustenten l’Executiu de Pedro Sánchez, a qui va instar a deixar d’abstenir-se davant el "carrusel delictiu, insostenible i indecent" del Govern.

Tenint en compte el caire municipalista de l’acte, Feijóo va posar en valor els alcaldes del PP, també en clau de neteja democràtica. "Són persones decents, que no tenen cap problema de corrupció, i no el tindran mentre jo sigui president del partit", es va comprometre.

Feijóo va demanar "no resignar-se davant aquesta situació". Perquè segons el seu parer, la tesi que es tractava només d’algunes "illes podrides va poder colar al principi", però no ara. "El que està podrit és el nucli del poder", va sentenciar.

