Illa: "Si algú creu que ens doblegarà, no ho aconseguirà"
El president apunta que l’acumulació d’investigacions que afecten els socialistes no li semblen "casualitat"
Sara González
"Si algú creu que ens doblegarà, jo l’hi dic: que faci el que vulgui, però no ho aconseguirà". Així es va pronunciar el president de la Generalitat, Salvador Illa, en plena tempesta de casos judicials que assetgen el PSOE i just l’endemà que l’Audiència Nacional hagi sol·licitat també informació sobre la campanya electoral del PSC el 2024. En la inauguració del II Fòrum Prensa Ibérica sobre pau i seguretat a Europa, Illa va proclamar que "respecta" la justícia, però que això no suposa que els socialistes siguin uns "ingenus".
De fet, va insinuar que hi ha un mòbil que va més enllà de l’àmbit estrictament judicial després de les causes que estan proliferant en les últimes hores i que afecten tant la família del president del Govern, Pedro Sánchez, com l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero i, ara també, la seu del PSOE a Ferraz després de l’entrada de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ordenada pel jutge de dimecres passat: "Sabem distingir entre el que és una coincidència i una casualitat del que no ho és". Es tracta d’un discurs en sintonia amb l’ofensiva argumental del PSOE per assenyalar que hi ha una mà negra i una intencionalitat política al darrere d’aquesta acumulació d’autos.
El president de la Generalitat va fer una contundent diatriba sobre això. La seva reflexió va arrencar recordant que la democràcia descansa sobre dos conceptes: la veritat i la pluralitat. Pel que fa al primer, va advertir que, tard o d’hora, "sempre s’imposa". El PSC va defensar en un comunicat que ha "respectat en tot moment la legislació electoral" durant la campanya després que Illa es va convertir en president i ha aportat tota la documentació enviada a la Sindicatura de Comptes sobre el seu finançament, com requeria l’Audiència Nacional en la interlocutòria sobre el cas Leire Díez. Tot i que la interlocutòria no apunta a cap sospita, que intenti posar el focus sobre la seu de Pallars ha caigut com una galleda d’aigua freda als socialistes catalans, que són en aquests moments el principal puntal de Sánchez.
I pel que fa a la pluralitat, va advertir que el seu significat passa principalment pel contrast de les "diferents visions" polítiques que puguin existir, però, això sí, tenint com a principal objectiu el "bé comú" i no "destruir i aniquilar el que pensa diferent".
No ho va verbalitzar directament, però del seu discurs es desprèn que considera que el setge judicial als socialistes té a veure amb un intent de fer caure per la via dels tribunals el Govern de Pedro Sánchez.
"Cultivant valors"
Illa també va recordar els 140 anys d’història del PSOE "cultivant uns valors" que no s’esfumaran per tots els escàndols que estan saltant a la palestra. "Ser socialista és creure en la dignitat tot i que sigui difícil, creure en la justícia tot i que costi i en la gent quan d’altres miren cap a un altre costat", va etzibar sense citar cap partit en concret, tot i que de tot el repertori argumental es pot despendre que considera que la dreta és darrere d’aquestes successives crisis que continuen sacsejant el president Pedro Sánchez.
En qualsevol cas, pel que fa a l’escenari que es pugui derivar després d’unes eleccions que ara per ara els socialistes situen en el pròxim 2027, va advertir que la força del seu espai polític no és ser present en les institucions, sinó més aviat en aquests valors que encapçala.
