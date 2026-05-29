Precari alto el foc
Incertesa sobre l’acord bilateral mentre segueixen els atacs creuats
Andrea López-Tomàs
L’alto el foc entre l’Iran i els Estats Units tornen a trontollar. Per tercera vegada des de l’inici de la treva, els intercanvis de trets entre les dues potències fan contenir la respiració a mig món. Hores després, el mitjà nord-americà Axios ha anunciat que els negociadors nord-americans i iranians han acordat els termes per estendre l’alto el foc i iniciar converses formals sobre el programa nuclear de l’Iran, però esperen l’aprovació final del president nord-americà Donald Trump. Tampoc l’Iran ha confimat la seva acceptació. Citant dos funcionaris nord-americans i una font regional involucrada en el procés de mediació, les parts haurien acordat un memoràndum d’entesa de 60 dies que permet el trànsit "sense restriccions" per l’estret d’Ormuz i l’eliminació de mines iranianes en un termini de 30 dies.
"Es tracta d’un acord perquè tots s’asseguin a la taula, resoldrem els detalls en les negociacions", ha dit un dels funcionaris nord-americans. Aquest també afirma que els termes de l’acord estaven pràcticament consensuats fins dimarts, però que les dues parts encara necessitaven l’aprovació de l’alta direcció. Trump coneix els detalls de l’acord final, tot i que encara no ho ha aprovat. "El president va comunicar als mediadors que necessita un parell de dies per pensar-ho", ha afegit el funcionari. Segons l’acord, el transport marítim a través de l’estret d’Ormuz es farà sense peatges ni assetjament i l’Iran haurà de retirar totes les mines d’aquesta estratègica via en 30 dies. Washington aixecarà el seu bloqueig naval en proporció amb el restabliment del transport marítim comercial, i concedirà algunes exempcions a les sancions per permetre que l’Iran vengui petroli lliurement.
Després de dimarts, ahir Washington va tornar a llançar un atac al sud de l’Iran contra una instal·lació militar, que va descriure com un acte de "defensa pròpia". Els EUA van fer caure quatre drons d’atac que van afirmar que van ser llançats sobre els seus barcos. L’Iran va respondre a aquest atac bombardejant una base aèria nord-americana situada a la regió.
- Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic davant del punt de la caiguda a Collbató
- Ramon Mirabet substituirà Manu Guix, ingressat per pneumònia, a l’Abadal Fest
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
- La Xixo obrirà un nou local a Manresa a finals de juny
- El carter de Correus a Manresa a qui han donat l'alta tot i anar amb crossa: 'No puc repartir cartes així
- Grup Aquacenter, amb seu a Santpedor, quadruplica la seva facturació en 4 anys, fins als 100 milions
- El refugi de Gerard Piqué a Catalunya: un poble de 400 habitants de la Cerdanya
- Multitudinària celebració de la Festa del Xai de la comunitat musulmana a Manresa