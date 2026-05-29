Les defenses proven d’anul·lar el judici per la presumpta col·locació de David Sánchez
La fiscalia creu prescrit un dels delictes atribuïts al germà del president i demana que l’expresident de la Diputació de Badajoz no sigui jutjat pel contracte de l’amic
Belén Castaño Chaparro
Entre gran expectació mediàtica, ahir va començar a l’Audiència de Badajoz el judici pel conegut com a cas David Sánchez. A més del germà del president del Govern, Pedro Sánchez, en la causa per tràfic d’influències i prevaricació administrativa per la presumpta col·locació del músic i el seu amic Luis Carrero a la institució provincial, 10 investigats més s’asseuen al banc dels acusats, entre ells l’expresident de la Diputació de Badajoz i exsecretari general del PSOE extremeny, Miguel Ángel Gallardo.
En la primera sessió del judici, les defenses van provar d’anul·lar la causa. En el torn de les qüestions prèvies, van sol·licitar la nul·litat de gran part de la instrucció a l’entendre que s’han vulnerat drets fonamentals. Van insistir que aquest procediment és el resultat d’una investigació "prospectiva", que té poc a veure amb la denúncia de Manos Limpias que la va activar el maig de l’any 2024, en què s’atribuïen delictes de frau fiscal i malversació que no es troben recollits ara en les qualificacions de les acusacions populars.
"L’arrel està podrida"
"L’arrel està podrida", va dir Emilio Cortés, advocat de David Sánchez. El lletrat va invocar la prescripció del delicte d’acceptació de nomenament il·legal, ja que el contracte per ocupar el lloc de coordinador dels conservatoris es va firmar set anys abans que la denúncia s’admetés a tràmit.
La defensa de Gallardo va demanar la nul·litat parcial de la interlocutòria d’obertura del judici oral, al·legant que el seu client no va ser citat a declarar després que la causa s’ampliés amb l’adjudicació de la plaça a Carrero, exassessor de la Moncloa.
La fiscalia, que no acusa en aquest procediment, va demanar al tribunal que no es jutgi l’expresident de la diputació pel contracte de Carrero. També considera prescrit el delicte d’acceptació de nomenament il·legal que s’atribueix a David Sánchez. L’Audiència ja ha resolt sobre la majoria de les nul·litats plantejades en la fase d’instrucció, i per això hi ha poques possibilitats que prosperin.
