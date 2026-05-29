Tempesta judicial i política
El PSOE nega haver ordenat els delictes investigats en el cas Leire
El partit no actuarà contra la gerent fins que s’aixequi el secret del sumari
El Govern al·ludeix a l’ús polític de la justícia i acota la trama a Cerdán per protegir la formació i Sánchez
Luis Ángel Sanz
El Govern es va llançar ahir a l’atac després del requeriment de documentació que va fer dimecres la Guàrdia Civil a la seu del PSOE durant més de 16 hores. El ministre de Transport, Óscar Puente, va assegurar que alguns "volen fer caure un Govern per mètodes no democràtics". I això passa, segons va explicar, pel "calendari", amb referència als temps marcats per la justícia i la concatenació de causes, per les "filtracions" de causes que es troben sota secret i, finalment, per la "utilització" política d’aquestes per part de l’oposició. "Això el PSOE ni ho consentirà, ni ens doblegaran", va concloure en declaracions als periodistes als passadissos del Congrés.
En una línia més matisada, el ministre de política territorial, Ángel Víctor Torres, va criticar l’actuació policial a Ferraz qualificant-la com "un xou absolut". "És més important entrar a les cases amb l’escàndol més gros possible que no pas la preservació d’un procés judicial", va dir.
Per la seva banda, el PSOE va reaccionar a l’actuació de la Unitat Central Operativa (UCO), tot i que ho va fer més de 12 hores després que els agents haguessin sortit de la seu del partit. En una nota oficial, el Partit Socialista assegura "amb tota rotunditat que no ha ordenat, emparat ni cooperat en cap de les conductes delictives" que es desprenen de la interlocutòria del jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz.
La secretària d’Organització socialista, Rebeca Torró, va afegir a la xarxa X que el PSOE manté "respecte absolut a la justícia i màxima col·laboració" i "té el compromís ferm d’actuar amb contundència davant qualsevol comportament irregular".
El retard a reaccionar a Ferraz va provocar malestar en diversos dirigents socialistes, que abans que es fes pública la nota havien lamentat que no sortís ningú del partit a defensar l’honorabilitat de la formació. A la tarda, es va comunicar que el president del Govern, Pedro Sánchez, havia sol·licitat comparèixer al Congrés.
En el seu comunicat, la formació socialista detalla que el requeriment d’informació que van fer durant tot el dia diversos agents de la Guàrdia Civil va ser atès "amb plena col·laboració" amb la justícia. Els agents van arribar a Ferraz abans de dos quarts de nou del matí de dimecres i els últims se’n van anar passats dos quarts d’una de la nit ja d’ahir.
A conseqüència d’aquesta interlocutòria, va resultar imputada la gerent del partit, Ana María Fuentes. En la direcció del PSOE van explicar a EL PERIÓDICO que no duran a terme cap mesura respecte a ella, ni tan sols s’obrirà un expedient informatiu, fins que no s’aixequi el secret del sumari. En aquell moment, afegeix la nota, el PSOE "n’analitzarà en profunditat tots els detalls" i donarà "totes les explicacions pertinents".
Dos jutjats
El Partit Socialista mostra estranyesa davant del fet que dos jutjats diferents, el 5 de l’Audiència Nacional i el Jutjat 9 d’Instrucció de Madrid, investiguin "dos procediments pels mateixos fets".
El Govern va sortir al pas del nou front judicial que assetja el PSOE amb una irada estratègia que combina l’atac i la defensa. Mentre es torna a fer servir el comodí de la guerra bruta judicial o lawfare s’erigeix un escut de protecció per mirar d’encapsular en l’exsecretari d’Organització, Santos Cerdán, la suposada trama per "desestabilitzar" causes contra el partit. Així, s’aïlla la trama per descarregar de qualsevol responsabilitat el PSOE com a persona jurídica o el president del Govern i secretari general, Pedro Sánchez, com a beneficiat o coneixedor de les seves gestions.
"El que hi ha són persones concretes amb noms i cognoms", concloïa un ministre del nucli dur del cap de l’Executiu per descartar que els investigats puguin apuntar més amunt o la mateixa organització. En la mateixa línia, un dirigent federal socialista deduïa que la presumpta operativa hauria sigut portada a terme en solitari per Cerdán i al seu compte i risc per exculpar la gerent.
En circumstàncies normals, s’escuden aquestes mateixes fonts, si un superior et diu que hi ha una despesa "te’n fies i ho fas". D’altra banda, assenyalaven que en el seu cas no ha vist mai l’exmilitant Leire Díez, la coneguda com a lampista de Ferraz implicada en aquestes presumptes activitats, el més lògic seria pensar que el secretari general tampoc.
Les explicacions detallades, però, hauran d’esperar. Un silenci a la direcció del partit que entre alguns càrrecs socialistes no fa bon efecte, al veure’s en la tessitura d’haver d’assumir la reacció o fer-ho a cegues sense línia argumental clara. Els socis més afins també van mostrar preocupació davant la falta de reacció en públic del PSOE.
- Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic davant del punt de la caiguda a Collbató
- Ramon Mirabet substituirà Manu Guix, ingressat per pneumònia, a l’Abadal Fest
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
- La Xixo obrirà un nou local a Manresa a finals de juny
- El carter de Correus a Manresa a qui han donat l'alta tot i anar amb crossa: 'No puc repartir cartes així
- Grup Aquacenter, amb seu a Santpedor, quadruplica la seva facturació en 4 anys, fins als 100 milions
- El refugi de Gerard Piqué a Catalunya: un poble de 400 habitants de la Cerdanya
- Multitudinària celebració de la Festa del Xai de la comunitat musulmana a Manresa