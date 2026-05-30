El 45% dels espanyols avalen la ‘prioritat nacional’ en les ajudes

El 45% dels espanyols avalen la 'prioritat nacional' en les ajudes

Jose Rico

Barcelona

El baròmetre de maig del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) reflecteix que gairebé la meitat dels espanyols, un 44,6%, avalen que les polítiques socials s’inspirin en el principi de prioritat nacional, per exemple en l’accés a les ajudes públiques, que el PP i Vox han pactat en comunitats com Extremadura i l’Aragó. El 24% dels enquestats estan molt d’acord amb aquesta mesura i el 20,6% hi estan bastant d’acord. A l’altre costat, el 52,2% dels espanyols: el 38,1% la rebutgen de ple i el 14,1% hi estan poc d’acord.

A més, un percentatge semblant, el 43,9% dels enquestats, afirmen que aquest principi és compatible amb la Constitució, davant el 39,9% que consideren que està fora de la carta magna prioritzar les ajudes públiques segons el país de naixement.

El sondeig es va fer en plena campanya de les eleccions andaluses, en les quals el PP va perdre la majoria absoluta i el PSOE va patir una altra patacada, i abans d’esclatar els últims escàndols judicials que afecten els socialistes. L’enquesta detecta una recuperació tant del PP com de Vox i un estancament del PSOE.

Pedro Sánchez guanyaria les eleccions amb el 36,2% dels vots, dues dècimes menys que en l’enquesta de l’abril, quan es va disparar a màxims de la legislatura. Alberto Núñez Feijóo puja 1,3 punts i se situa en el 24,9% dels sufragis, cosa que deixa la distància entre el PSOE i el PP en 11,3 punts, un punt i mig menys que en l’anterior baròmetre. L’estancament socialista afavoreix tot el bloc de la dreta, ja que Vox també suma un punt i mig fins a arribar al 14,7% de les paperetes. Sumar registra un lleuger descens d’una dècima, però torna a marcar la seva pitjor dada de la legislatura, amb el 5,7%. Podem també empitjora les seves expectatives i baixa tres dècimes, fins al 2,5%. I S’ha Acabat la Festa puja set dècimes i es col·loca en el 2,4%.

Trump i la guerra de l’Iran

En un altre apartat de l’enquesta, dos de cada tres espanyols rebutgen les declaracions del president dels Estats Units, Donald Trump, contra el Govern de Sánchez per la posició d’Espanya davant les guerres a l’Orient Mitjà. En concret, el 75,4% dels entrevistats confessen que les desqualificacions de Trump els causen "molt o bastant rebuig" davant un 27,5% que diuen que senten "poc o gens de rebuig" per les seves paraules.

Sobre la preocupació que susciten els bombardejos dels Estats Units i Israel a l’Iran, el 63,3% de les respostes diuen que molta o bastanta i només un 15,7% parlen que poca o gens.

