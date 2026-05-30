Brussel·les anuncia el desbloqueig de 16.400 milions per a Hongria
La Comissió alliberarà els fons que mantenia bloquejats després de pactar reformes democràtiques amb Budapest
Retirat Viktor Orbán del poder a Hongria, acaba el pols entre les institucions comunitàries i Budapest. La presidenta de la Comissió Europea (CE), Ursula von der Leyen, va anunciar ahir el desbloqueig de 16.400 milions d’euros per a Hongria entre fons Next Generation i de cohesió, després de setmanes de negociacions.
"Els nostres equips han treballat molt dia i nit junts per trobar punts en comú [...]. Ens vam posar d’acord en projectes molt concrets que donaran suport a sectors clau com l’energia, l’habitatge, el transport o les petites empreses", va dir Von der Leyen, en una compareixença conjunta a Brussel·les amb el primer ministre hongarès, Péter Magyar.
El desbloqueig del finançament europeu suposa una fita "important per al poble hongarès", va celebrar Magyar, que va afirmar que estan "disposats a continuar cooperant junts en l’interès d’Hongria i de tots els ciutadans europeus", informa Efe.
Recuperació i cohesió
El desglossament d’aquesta injecció econòmica de 16.400 milions d’euros, s’estructura en tres grans partides, de les quals la més importants d’aquestes comprèn 10.000 milions d’euros procedents del Fons de Recuperació i Resiliència, els coneguts com a Next Generation.
A aquesta quantitat se sumen 4.200 milions d’euros en fons de cohesió –congelats fins ara sota el mecanisme de condicionalitat vinculat al respecte de l’Estat de dret– i 2.200 milions més corresponents a partides bloquejades per les deficiències del país en matèria de llibertat acadèmica.
Respecte als 10.000 milions del fons de recuperació (6.500 milions en ajudes directes i 3.500 milions en préstecs), Budapest haurà de complir les reformes democràtiques pactades amb les autoritats comunitàries abans que acabi l’agost.
En concret, s’espera que el Govern de Magyar enviï la setmana que ve el pla de recuperació hongarès revisat amb els canvis pactats entre les dues parts.
Brussel·les preveu donar llum verda al document al juliol, cosa que a la pràctica deixa les autoritats hongareses amb tot just unes setmanes per complir els seus compromisos abans del 31 d’agost.
