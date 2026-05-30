La Casa Blanca compara immigrants amb extraterrestres
L’Administració Trump utilitza la paraula polisèmica ‘àlien’ per referir-se a les persones sense papers i insta a denunciar-les
Montse Martínez
A la Casa Blanca queda temps per als jocs de paraules. El polisèmic terme àlien –extraterrestre o estranger en anglès– ha sigut l’escollit per l’Administració de Donald Trump per explicar als ciutadans nord-americans a la web governamental les suposades amenaces que suposen els immigrants, als quals assimila amb éssers vinguts de fora del planeta.
Sota l’epígraf They walk among us –Ells caminen entre nosaltres– el document exposa que "durant 60 anys", el Govern dels EUA ha mantingut un secret gelosament guardat que no és cap altre que els àliens que "han estat caminant entre nosaltres, vivint als nostres veïnats i interactuant amb nosaltres en la nostra vida diària". "Han comprat a les mateixes botigues, assistit a les mateixes classes que els nostres fills i viscut coses aparentment humanes i normals; amb una excepció, no pertanyen aquí", continua l’exposició.
La pàgina conté un mapa dels EUA interactiu on s’enumeren les localitats en què han estat detinguts els aliens, així com el seu país de procedència. El recompte arriba als 3.130.000 casos en un marcador que no deixa de créixer.
Invitació a la denúncia
En el mateix to de sarcasme i ofensa, el document oficial convida la ciutadania a "denunciar àliens sospitosos" per, a continuació, facilitar el número del Servei de Control d’Immigració i Duanes (ICE, per les seves sigles en anglès). "Si has presenciat una abducció, no t’alarmis, l’extraterrestre està en bones mans", es llegeix a la pàgina, que afegeix: "Ens n’encarregarem i el tornarem sa i estalvi al seu lloc d’origen".
Després d’exposar que milions d’aquestes persones "van arribar a l’empara de la foscor i es van incrustar directament en la nostra societat", el text fa referència a la falta de diligència d’"innombrables presidents, congressistes i alts funcionaris que sabien exactament el que estava passant". Acusa els anteriors mandataris nord-americans d’"accelerar i encobrir la invasió" en lloc de brindar seguretat als ciutadans nord-americans.
És a continuació quan el president Trump, a qui descriuen com a "audaç", "sense por" i "sense ressentiments", és presentat com "l’home que finalment va tenir el valor de dir la veritat" i a assenyalar "el veritable perill que els estrangers representen per a cada família nord-americana, cada comunitat i el futur de la nostra nació".
