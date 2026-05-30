La consulta del preacord amb Educació començarà dilluns i els sindicats majoritaris desconvoquen les vagues fins dijous
La USTEC i Professors de Secundària suspenen les aturades territorials, però mantenen la vaga general de divendres 5
ACN
La consulta sobre el preacord entre els sindicats majoritaris i el Departament d’Educació començarà dilluns a les 12 del migdia i s’allargarà fins al dijous, segons han informat fonts sindicals a l’ACN. Els sindicats USTEC i Professors de Secundària (Aspepc) han decidit suspendre les vagues territorials previstes fins dijous “com a jornada de reflexió” mentre estigui oberta la votació. Segons han informat, els dos sindicats mantindran la vaga general de divendres 5 “en previsió del resultat”. Organitzacions com la CGT ja han anunciat que faran campanya pel ‘no’ a la consulta.
L’acord, tancat després d’una jornada maratoniana de negociacions, va incorporar 50 euros més que l'anterior plantejament per al complement de nova creació per a tots els docents. A quatre anys, aquest serà de 173 euros, que sumat a l'increment del 30% del complement específic acordat amb CCOO i UGT al març i els increments estatals, faran que els docents cobrin uns 600 euros bruts mensuals més a quatre anys.
CGT, la Intersindical i la COS -només la CGT té representació a la Mesa Sectorial- es van aixecar de la negociació perquè no s'incloïen les seves demandes.
