Corina Machado reclama diàleg amb Delcy Rodríguez per anar a eleccions
Abel Gilbert
"La recuperació de Veneçuela és i serà una obra col·lectiva". Amb aquesta certesa, el Comando con Venezuela, que lideren María Corina Machado i Edmundo González Urrutia, va llançar ahir l’anomenat Manifest de Panamà. El document és un gir significatiu en el full de ruta plantejat per la premi Nobel a l’obrir-se a una negociació "seriosa" i "ferma" amb la "presidenta encarregada", Delcy Rodríguez, per arribar a un "acord nacional" que condueixi a eleccions lliures.
El text respira el clima d’època. No s’hauria pogut escriure sense els successos del 3 de gener que van desembocar en la sortida del poder de Nicolás Maduro, segrestat per un comando especial dels Estats Units. A més, té el suport dels sectors de l’oposició veneçolana reunits a la Plataforma Unitària Democràtica (PUD).
Una resposta
La resposta del palau de Miraflores permetrà entreveure com es desenvoluparan les relacions entre els hereus del madurisme i els seus històrics adversaris. El document obliga Rodríguez no solament a una resposta puntual, sinó a trobar un to diferent per referir-se a Machado, a qui li havia augurat sorpreses a Caracas en cas de retornar.
Contra el que sostenia prèviament al 3 de gener i fins i tot després del desenllaç militar i el suport de Donald Trump a les autoritats interines de Veneçuela, Machado s'ha inclinat per una "negociació política responsable" amb el Govern provisional. El Manifest de Panamà és clar: això s'ha d'aconseguir l'"acompanyament" dels EUA.
El pas endavant no vol dir deixar de banda les profundes divergències del recent passat. El document reivindica el triomf a les urnes de González Urrutia el 28 de juliol del 2024. Per a l’oposició, es tracta d’un "punt d’inflexió irreversible" que ha de guiar les eventuals converses.
